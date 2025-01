Blinken: Verím, že prímerie v Pásme Gazy začne platiť v nedeľu

Washington 16. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken vyjadril presvedčenie, že dohodnuté prímerie v Pásme Gazy začne platiť od nedele - tak, ako to bolo v stredu dohodnuté. Reagoval tak na štvrtkové rozhodnutie izraelského bezpečnostného kabinetu, ktorý odložil hlasovanie o jeho oficiálnom schválení. Militantné hnutie Hamas zároveň obvinil zo snahy z dohody vycúvať, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Odchádzajúci minister to uviedol na svojej záverečnej tlačovej konferencii vo funkcii. Ministerstvo opustí 20. januára, kedy bude inaugurovaný staronový americký prezident Donald Trump.



"Som presvedčený a plne očakávam, že implementácia (dohody) sa začne, tak ako sme povedali, a to v nedeľu," vyhlásil Blinken.



Minister tiež ozrejmil, že on a ďalší predstavitelia administratívy prezidenta Joea Bidena telefonovali s viacerými aktérmi, aby sa pokúsili vyriešiť novovzniknuté nezhody. "Nie je prekvapujúce, že v procese, v rokovaniach, ktoré boli také náročné a tak napäté, nemusí dôjsť k úplnému vyriešeniu všetkých záležitostí. Práve v tejto chvíli pracujeme na tom, aby sme ich vyriešili," vyhlásil šéf americkej diplomacie.



Blinken sa na tlačovej konferencii dotkol aj ďalších tém. Ľútosť vyjadril najmä nad pokračujúcim konfliktom v Sudáne, ktorý napriek snahám americké ministerstvo zahraničných vecí pod jeho vedením nedokázalo zastaviť. Blinken však dúfa, že administratíva Trumpa sa o to bude aj naďalej pokúšať.



Odchádzajúci šéf americkej diplomacie je taktiež presvedčený o tom, že polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedú vojnu so sudánskou armádou, páchajú v krajine genocídu.



Blinkena, ktorý viedol americké ministerstvo zahraničných vecí počas celého štvorročného funkčného obdobia prezidenta Joea Bidena, vo funkcii po schválení senátom nahradí senátor zo štátu Florida Marco Rubio.