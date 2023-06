Blinken vidí pokrok v rokovaniach medzi Arménskom a Azerbajdžanom

Washington 30. júna (TASR) - Azerbajdžan a Arménsko zaznamenali počas trojdňového rokovania pokrok a vyjadrili nádej na dosiahnutie dohody. Vo štvrtok to uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Šéfovia diplomacií Azerbajdžanu a Arménska - Džejhun Bajramov a Ararat Mirzojan - v uplynulých dňoch rokovali o normalizácii vzťahov vo Washingtone. Rozhovory sprostredkovali Spojené štáty. Obaja ministri navštívili aj Biely dom, kde sa stretli s poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom.



Blinken povedal, že obe strany zaznamenali "ďalší pokrok" k dosiahnutiu dohody o spornom regióne Náhorný Karabach. "Myslím si, že zo strany každého je tiež jasné, že čím viac sa blížite k dosiahnutiu dohody, tým je to v niektorých prípadoch ťažšie, pretože z definície vyplýva, že tie najťažšie otázky sa nechávajú na koniec," uviedol.



Šéf americkej diplomacie tiež ocenil "úprimnosť, otvorenosť a priamosť" medzi oboma ministrami. Rokovania medzi oboma krajinami sprostredkováva aj Európska únia.



Arménsko a Azerbajdžan sa už celé desaťročia sporia o Náhorný Karabach - územie ležiace v horskom regióne Azerbajdžanu, ktorý obývajú predovšetkým etnickí Arméni.



Úlohu sprostredkovateľa medzi týmito bývalými sovietskymi republikami tradične zohrávalo Rusko, ktoré je však v súčasnosti zahĺbené do svojej invázie na Ukrajinu.



Počas trojdňového rokovania na úrovní ministrov zahraničných vecí vo Washingtone zahynuli pri ostreľovaní Náhorného Karabachu štyria arménski vojaci, tvrdia tamojšie separatistické úrady.