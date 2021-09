Blinken: Vláda Talibanu si medzinárodnú podporu bude musieť zaslúžiť

Berlín/Washington 9. septembra (TASR) - Taliban "si bude musieť zaslúžiť" akúkoľvek legitimitu svojej vlády v Afganistane, ako aj medzinárodnú podporu. Vyhlásil to v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Stalo sa tak deň po tom, čo toto militantné hnutie oznámilo zloženie dočasnej vlády, ktoré vyvolalo skeptické reakcie Západu, informovala agentúra AP.



"Taliban sa uchádza o medzinárodnú legitimitu a podporu," povedal Blinken novinárom. "Akúkoľvek legitimitu a podporu si bude musieť zaslúžiť, a to sme počuli od každého, kto sa zúčastnil na dnešnom (virtuálnom) zasadnutí," zdôraznil.



Blinken sa v stredu stretol so svojím nemeckým rezortným kolegom Heikom Maasom. Schôdzka prebiehala na americkej základni Ramstein v Nemecku, ktorá sa stala hlavným tranzitným bodom osôb evakuovaných z Afganistanu. Následne spoločne s Maasom viedol videosummit zástupcov z 22 krajín, ako aj predstaviteľov NATO, EÚ a OSN, ktorý sa týkal ďalšieho postupu v súvislosti s Afganistanom.



Šéf americkej diplomacie poznamenal, že nová vláda jednoznačne nie je rozmanitá a "sú v nej ľudia, ktorí majú veľmi pohnutú minulosť". Za premiéra bol totiž zvolený mulla Mohammad Hasan Achúnd, ktorý figuruje na sankčnom zozname OSN, pričom bol tiež členom afganskej vlády v rokoch 1996 – 2001, a teda v čase, keď Taliban zaviedol v Afganistane brutálny islamistický režim. Novým ministrom vnútra sa zase stal Sirádžaddín Hakkání, vodca s Talibanom spriaznenej militantnej siete Hakkáníovcov, ktorú USA považujú za teroristickú organizáciu.



Medzi 33 členmi vlády nie je ani jedna žena, ani nikto z iného politického spektra, pripomína agentúra DPA. EÚ pritom podmieňuje práve zastúpením rôznorodých etnických a náboženských skupín vo vláde napríklad aj svoje ďalšie financovanie rozvojovej pomoci pre Afganistan.



Zloženie novej vlády podľa Maasa "nie je signálom na väčšiu medzinárodnú spoluprácu". "Talibanu musí byť jasné, že medzinárodná izolácia nemôže byť v ich záujme," poznamenal. Medzinárodné spoločenstvo podľa neho musí spraviť všetko, čo sa dá, aby v tomto smere ovplyvnilo predstaviteľov tohto fundamentalistického hnutia.



Pri otázke oficiálneho diplomatického uznania vlády Talibanu Maas podotkol: "V tejto chvíli to tak nevidím." Kritizoval tiež utorňajšie násilnosti voči demonštrantom v Kábule, keď Taliban vypálil do vzduchu varovné strely, aby tak rozptýlil dav protestujúcich či stredajšie dočasné zatknutie novinárov z kábulských investigatívnych novín Etilaatroz.



Blinken a Maas apelovali na Taliban, aby Afgancom umožnil slobodne cestovať a rešpektoval ich základné práva, vrátane práv žien. Taliban tiež vyzvali, aby sa zdržal odvetných útokov a umožnil prísun humanitárnej pomoci do krajiny.



Hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Agnés von der Mühllová na online brífingu uviedla, že "konanie (Talibanu) nezodpovedá jeho slovám". Šéf pakistanskej diplomacie Šáh Mahmúd Kurajší zase medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby pomohlo zabrániť vzniku humanitárnej a ekonomickej krízy v Afganistane.