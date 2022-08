Blinken: Vojenské manévre blízko Taiwanu značne eskalujú situáciu

Washington 5. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok odsúdil čínske vojenské cvičenia v blízkosti Taiwanu, pričom ich opísal ako "značnú eskaláciu" situácie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Blinken uviedol, že pre vojenské manévre Číny, ktoré sú odpoveďou na návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane, "neexistuje žiadne ospravedlnenie".



"Predpokladali sme, že by Čína mohla podniknúť takéto kroky... Faktom je, že Pelosiovej návšteva prebehla pokojne. Na takúto vojenskú extrémnu a neprimeranú odpoveď jednoducho neexistuje ospravedlnenie," povedal Blinken. Dodal, že čínskeho ministra zahraničných vecí Wanga I na nedávnom stretnutí v Indonézii upozornil na možnosť Pelosiovej návštevy Taiwanu.



Taiwanské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že Čína vypálila počas vojenských cvičení v blízkosti Taiwanu niekoľko balistických striel. Túto informáciu potvrdila aj čínska armáda.



Japonský minister obrany Nobuo Kiši následne informoval, že päť čínskych balistických rakiet dopadlo do výlučnej hospodárskej zóny Japonska. Dodal, že Japonsko proti tomuto kroku Číny protestovalo diplomatickou cestou.



Čínske vojenské manévre potrvajú podľa čínskej štátnej televízie CCTV až do nedele. Podľa taiwanských predstaviteľov však porušujú pravidlá stanovené Organizáciou Spojených národov (OSN), narúšajú územnú suverenitu Taiwanu a sú priamou hrozbou pre leteckú a námornú dopravu.