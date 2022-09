Blinken: Vojna umožňuje Európe zbaviť sa závislosti od ruskej energie

Varšava 9. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok povedal, že vojna na Ukrajine poskytuje Európe príležitosť zbaviť sa závislosti od dodávok energie z Ruska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Blinken to povedal na neočakávanej návšteve Ukrajiny počas cesty do Bruselu, kde má rokovať o energetickej bezpečnosti a stretnúť sa s predstaviteľmi NATO, píše AFP. Šéf americkej diplomacie konflikt označil za príležitosť zbaviť sa závislosti od Ruska, uvoľniť sa z jeho zovretia a diverzifikovať zdroje energií a prenosové trasy.



Európa je závislá od dodávok plynu z Ruska a preto Moskvu obviňuje, že energiu využíva na vydieranie, píše AFP. Ruská energetická spoločnosť Gazprom minulý týždeň pre údajné opravy zastavila dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1. Kremeľ neskôr uviedol, že protiruské sankcie znemožňujú náležitú údržbu plynovej infraštruktúry.



"Skutočnosť, že Rusko znova zastavilo Nord Stream, je ďalším dôkazom, že pre Európu je životne dôležité zbaviť sa závislosti od ruskej energie," povedal Blinken. Podľa neho tak ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že energiu použije ako zbraň.