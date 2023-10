Blinken volal s Abbásom a so šéfmi diplomacie Egypta a Saudskej Arábie

PREČÍTAJTE SI AJ: Izraelské zdravotnícke zdroje hovoria už o 300 obetiach útoku

Washington 8. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v noci na nedeľu telefonoval s egyptským kolegom Sámihom Šukrím. Blinken v rozhovore zdôraznil potrebu okamžitého ukončenia útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, informoval hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller, uvádza agentúra AFP.napísal Blinken na sociálnej sieti X (predtým Twitter).Egypt je dlhodobo funguje ako kľúčový sprostredkovateľ pri riešení konfliktov medzi Izraelom a Hamasom.Blinken v sobotu večer telefonoval aj s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, ktorého vyzval na okamžité odsúdenie útoku na Izrael. Abbás na útok Hamasu predtým reagoval vyhlásením, v ktorom zdôraznil právo Palestínčanov na sebaobranu voči Izraelu.Abbás vedie sekulárne hnutie Fatah, ktoré ovláda palestínsku samosprávu na okupovanom západnom brehu Jordánu, zatiaľ čo Hamas kontroluje pásmo Gazy. Obe hnutia si navzájom konkurujú, píše AFP.Šéf americkej diplomacie sa telefonicky zhováral aj so saudskoarabským kolegom Fajsalom binom Farhánom Saúdom.uviedol Miller s tým že Rijád aj Washington budú naďalej úzko koordinovať svoje ďalšie kroky.Saudskoarabský rezort diplomacie vo vyhlásení zdôraznil, že Rijád odmieta útoky proti civilistom a vyzýva všetky strany na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva. Saudská Arábia a Izrael sa v posledných mesiacoch snažia o normalizáciu diplomatických vzťahov, o ktorej sprostredkovania sa usilujú Spojené štáty.Hnutie Hamas v sobotu skoro ráno začalo z pásma Gazy prekvapivú vojenskú operáciu proti Izraelu, na viacerých miestach vtrhli na jeho územie a zároveň naň vypálili tisíce rakiet. Podľa odhadov izraelskej polície infiltrovalo do Izraela asi 200 až 300 militantov Hamasu, ktorí zajali a do pásma Gazy odvliekli neznáme množstvo izraelských civilistov a vojakov. Podľa odhadov izraelských médií ich môžu byť aj desiatky.