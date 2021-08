Blinken: Voľby v Nikarague stratili všetku dôveryhodnosť

Washington 8. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu uviedol, že novembrové voľby v Nikarague "stratili všetku dôveryhodnosť". Informovala o tom agentúra AFP a dodala, že Blinken obvinil prezidenta Daniela Ortegu z "autokratických" krokov, ktorými sa snaží zlikvidovať svojich protivníkov.



"USA vnímajú najnovšie nedemokratické, autoritárske kroky režimu, poháňané Ortegovým strachom z volebnej prehry, ako posledný úder, ktorý zlikviduje šancu Nikaraguy zrealizovať slobodné a spravodlivé voľby na jeseň tohto roku," uviedol Blinken vo vyhlásení a dodal, že tento volebný proces vrátane jeho konečných výsledkov stratil všetku dôveryhodnosť.



Nikaragujská Najvyššia volebná rada (CSE) v piatok vyradila z nadchádzajúcich prezidentských volieb hlavnú opozičnú stranu, ktorá viedla alianciu proti znovuzvoleniu Daniela Ortegu za prezidenta.



CSE v uznesení uviedla, že nariadila "zrušenie právneho štatútu strany Občania za slobodu (CxL)", pretože opozičná strana sa dopúšťa "verbálnych aktov, ktoré podkopávajú nezávislosť, suverenitu a sebaurčenie" Nikaraguy.



Úrady za posledné dva mesiace zadržali najmenej 31 opozičných predstaviteľov, vrátane siedmich uchádzačov o kandidatúru v prezidentských voľbách.



Súčasný prezident Nikaraguy Daniel Ortega sa bude vo voľbách naplánovaných na 7. novembra uchádzať o štvrté po sebe idúce funkčné obdobie. V tandeme s Ortegom bude opäť kandidovať aj jeho manželka, viceprezidentka Rosario Murillová.



Ortega (75) je svojimi odporcami obviňovaný z autoritárstva, a to najmä po brutálnom potlačení protivládnych demonštrácií v roku 2018, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali viac ako 300 obetí a tisíce ľudí vyhnali do exilu.



Ortega stál na čele revolúcie proti dlhoročnej diktatúre Anastasia Somozu a jeho rodiny. Kubou inšpirovaní sandinisti sa zmocnili moci v roku 1979. Ortega bol prezidentom v rokoch 1985-90, do prezidentského úradu sa vrátil v roku 2007.