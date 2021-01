Blinken: Vrátime sa k jadrovej dohode s Iránom, až keď dodrží záväzky

Washington 28. januára (TASR) - Spojené štáty sú ochotné vrátiť sa k jadrovej dohode s Iránom, až keď dodrží svoje záväzky, ktoré z nej vyplývajú. To ale Teheránu môže nejaký čas trvať, uviedol v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorého citovala agentúra AFP.



"Irán porušuje pravidlá na viacerých frontoch. Istý čas ale potrvá, kým sa jednak rozhodne vrátiť k dodržiavaniu svojich záväzkov a kým k tomu podnikne formálne kroky. Nám zas zaberie nejaký čas, kým posúdime, či si tieto povinnosti naozaj splnil," povedal Blinken. Počas svojho prvého celého dňa vo funkcii šéfa diplomacie Blinken tiež potvrdil ochotu nového prezidenta USA Joea Bidena vrátiť sa k jadrovej zmluve s Teheránom, no zároveň odmietol stredajšiu výzvu prezidenta islamskej republiky Hasana Rúháního, aby prvý krok k urovnaniu sporu okolo iránskeho jadrového programu urobili práve Spojené štáty.



Od prelomovej dohody, ktorú uzavreli Irán a Spojené štáty, Čína, Rusko, Británia, Francúzsko a Nemecko na potlačenie jadrových ambícií Teheránu výmenou za zmiernenie sankcií, bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 jednostranne odstúpil a zaviedol prísne sankcie. Tie uvrhli iránsku ekonomiku do hlbokej recesie a v reakcii na to sa krajina v roku 2019 vrátila k porušovaniu záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody.



Iránska vláda naznačila pripravenosť rokovať s Bidenom, ktorý sa ujal funkcie 20. januára a ktorý opakovane vyjadril ochotu obnoviť diplomatické vzťahy s Teheránom.



Biden to však podmienil tým, že sa Irán vráti k prísnemu dodržiavaniu svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody, zatiaľ čo Teherán požaduje od Washingtonu, aby najprv zrušil všetky sankcie.