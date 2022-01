Blinken vyjadril nádej v diplomatické riešenie krízy okolo Ukrajiny

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, foto z archívu. Foto: TASR/DPA

Kyjev 19. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu upozornil, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol pripravovať vyslanie ďalších vojakov k hranici s Ukrajinou, kde ich už je sústredených niekoľko desiatok tisíc.povedal Blinken počas návštevy Kyjeva, kam pricestovalVo svojom prejave na pôde amerického veľvyslanectve v Kyjeve Blinken vyjadril nádej, že napätie súvisiace s Ukrajinou sa bude riešiť diplomatickou cestou. Uznal však, že to, či sa tak v konečnom dôsledku stane, bude závisieť od Putinovho rozhodnutia.Blinken sa v stredu krátko po poludní miestneho času stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr aj so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom, s ktorým budú mať po rokovaniach spoločnú tlačovú konferenciu.Vo štvrtok Blinken odcestuje do Berlína, kde s kolegami z Nemecka, Británia a Francúzska prediskutuje nedávne rokovania s Ruskom a spoločné snahy Západu smerujúce k odvráteniu hrozby ruskej invázie na Ukrajinu.Nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí povedal, že cieľom USA je spolu so spojencami nájsť spôsob, ako odradiť Rusko od prípadnej agresie voči Kyjevu a dať mu na vedomie, že by takýto krok mal vážne následky.Blinken by mal v Berlíne absolvovať aj bilaterálne stretnutie s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou.V piatok sa Blinken v Ženeve stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Rozhodnutie stretnúť sa nasledovalo po tom, čo obaja politici spolu telefonovali a zhodli sa, že osobná schôdzka bude užitočná, uvedli v utorok zdroje amerického ministerstva zahraničných vecí.Putinov hovorca Dmitrij Peskov v stredu na brífingu vyhlásil, že Kremeľ považuje schôdzku Lavrova a Blinkena za. Peskov však súčasne varoval pred predčasnými závermi a vyzval počkať na samotné stretnutie a jeho výsledky.