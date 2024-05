Blinken vyjadril nesúhlas s operáciou v Rafahu

Jeruzalem 1. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu počas rokovania s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom opätovne vyjadril nesúhlas USA s pripravovaným izraelským útokom na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy. Netanjahu vyjadril odhodlanie napredovať v tejto operácii, píše TASR podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na hovorcu amerického rezortu diplomacie Matthewa Millera.



Blinken podľa Millera takisto žiadal viac humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde Organizácia Spojených národov upozorňuje na hroziaci hladomor. Pripomenul, že v dodávkach pomoci nastal nárast, odkedy Izrael v apríli otvoril ďalšie prepravné trasy. Upozornil však, že tieto zmeny je potrebné udržať a zlepšiť.



Ide už o Blinkenovu siedmu návštevu na Blízkom východe od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá prepukla vlani 7. októbra. S Netanjahuom v Jeruzaleme rokoval dve a pol hodiny - najskôr sám a neskôr so spoločníkmi, píše AFP.



Blinken sa usiluje dosiahnuť dohodu medzi Izraelom a hnutím Hamas, ktorá zabezpečí dočasné zastavenie bojov a prepustenie rukojemníkov. Netanjahu však v utorok uviedol, že Izrael do Rafahu vstúpi i v prípade dosiahnutia dohody.



Šéf americkej diplomacie o tejto dohode s Netanjahuom hovoril a uviedol, že v ceste k prímeriu stojí hnutie Hamas, uviedol pre AFP Miller. Blinken hnutie Hamas vyzval, aby prijalo návrh dohody, ktorí pripravili sprostredkovatelia z Egypta, píše agentúra Reuters.



Na základe tohto návrhu má byť prepustených 33 rukojemníkov, ktorých Hamas v Pásme Gazy zadržiava, výmenou za istý počet palestínskych väzňov. Súčasťou je aj prerušenie bojov s možnosťou ďalších krokov smerom k dosiahnutiu rozsiahlejšej dohody neskôr.



Vysoko postavený predstaviteľ hnutia Hamas uviedol, že hnutie sa návrhom zaoberá. Blinken však podľa jeho slov neprejavuje úctu obom stranám a za skutočnú prekážku predstaviteľ Hamasu označil Izrael, píše Reuters.