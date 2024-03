Blinken vyjadril znepokojenie nad operáciou v Rafahu

Washington 26. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril v pondelok počas stretnutia s izraelským ministrom obrany Joavom Galantom nesúhlas Washingtonu s rozsiahlou pozemnou operáciou v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa oficiálneho vyhlásenia amerického rezortu diplomacie a správy agentúry AFP.



"Minister potvrdil podporu Spojených štátov pri zaistení víťazstva nad (hnutím) Hamas aj v Rafahu. Avšak zopakoval aj nesúhlas s rozsiahlou pozemnou operáciu v Rafahu, ktorá by mohla ďalej ohroziť blahobyt vyše 1,4 milióna Palestínčanov, ktorí tam našli útočisko," uviedol americký rezort vo vyhlásení.



Dodal, že Blinken poukázal na to, že existujú aj iné možnosti, ktoré by mohli lepšie zaistiť bezpečnosť Izraela i palestínskych civilistov.



Okrem toho Blinken a Galant vo Washingtone diskutovali aj o potrebe okamžitého navýšenia a udržania humanitárnej pomoci, aby boli naplnené potreby civilistov v Gaze.



Americký Pentagon uviedol, že Galant sa v utorok stretne aj s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom, s ktorým bude rokovať o spôsoboch, ako poraziť Hamas iným spôsobom než pozemnou operáciu na juhu Gazy, píše agentúry AP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu súhlasil, že do Washingtonu vyšle na stretnutia na vysokej úrovni celú delegáciu. Tieto plány však zrušil po tom, čo sa Spojené štáty zdržali hlasovania a umožnili tak Bezpečnostnej rade OSN prijať rezolúciu vyzývajúcu na prímerie v Pásme Gazy. Spojené štáty ako spojenec Izraela predchádzajúce návrhy ako jeden z piatich stálych členov BR OSN vetovali.



Netanjahu obvinil USA, že "ustúpili" zo "zásadného postoja", keď umožnili hlasovanie, a tým ohrozili vojnové snahy Izraela a snahy o prepustenie civilistov.



Izraelská delegácia mala predstaviť zástupcom Bieleho domu plány pozemnej invázie do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, kde sa pred bojmi uchýlil viac ako milión palestínskych civilistov.