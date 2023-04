Antony Blinken vyzdvihol reputáciu Slovenska v NATO

Brusel 5. apríla (TASR) – Slovensko si vybudovalo pôsobivú reputáciu silného zástancu demokracie a právneho štátu. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken to uviedol v stredu po stretnutí so šéfom slovenskej diplomacie Rastislavom Káčerom počas rokovaní NATO v Bruseli, informuje TASR.



Káčer podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyzdvihol, že Slovensko má v Severoatlantickej aliancii veľmi dobré meno, ktoré si buduje dôležitými rozhodnutiami doma.



"Ďakujem vám za silnú podporu Ukrajiny a pokračujúce vedúce postavenie na východnom krídle NATO," napísal Blinken na sociálnej sieti po rozhovore so slovenským rezortným kolegom.



Káčer po dvojdňovom zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) uviedol, že je hrdý na vnímanie Slovenska v Aliancii ako zodpovedného spojenca, ktorý si plní záväzky. "Toto sú silné slová dôvery od našich spojencov. Slovenská pomoc Ukrajine vzbudzuje rešpekt. Aj to je dôkaz, že dobré meno a silnejšiu pozíciu na medzinárodnej scéne si budujeme najmä dôležitými rozhodnutiami u nás doma," citoval Káčera komunikačný odbor MZVEZ SR.



Hlavnými témami rozhovorov členských štátov NATO boli prípravy júlového summitu v litovskom Vilniuse, posilňovanie spoločnej obrany a zvýšenie pomoci Ukrajine, pre ktorú chcú pripraviť komplexný balík dlhodobej podpory.



"Je v našom absolútnom záujme, aby sa Ukrajina ubránila nielen aktuálnej vojenskej agresii, ale aby dokázala Rusko odradiť od akéhokoľvek ďalšieho útoku," priblížil Káčer. Podobne ako SR v minulosti musí podľa neho teraz Ukrajina dostať víziu stabilnej, prosperujúcej a bezpečnej budúcnosti.



Počas druhého dňa sa ministri NATO venovali bezpečnostným výzvam v Indopacifiku, ktoré súvisia s Čínou a sú prepojené s výzvami v našom regióne. Na túto diskusiu pozvali aj partnerov z Japonska, Južnej Kórey, Austrálie a Nového Zélandu, ako aj šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.



"Peking už dnes významne pomáha Rusku ekonomicky či politicky a uvažuje aj o vojenskej pomoci. Takýto krok by znamenal len predĺženie utrpenia Ukrajincov a tiež by prehĺbil globálnu ekonomickú nestabilitu," uviedol Káčer. "Som presvedčený, že nič z toho nie je ani v záujme Číny," doplnil minister.