Blinken vyzval arabské krajiny, aby znormalizovali vzťahy s Izraelom

Washington 17. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v piatok ďalšie arabské krajiny, aby uznali Izrael. Uviedol to na virtuálnom stretnutí so svojimi náprotivkami z Izraela, Spojených arabských emirátov (SAE), Bahrajnu a Maroka pri príležitosti prvého výročia normalizácie vzťahov arabských krajín s Izraelom.



"Budeme povzbudzovať aj ďalšie krajiny, aby nasledovali príklad (Spojených arabských) emirátov, Bahrajnu a Maroka. Chceme rozšíriť kruh mierovej diplomacie," uviedol Blinken.



SAE sú prvou krajinou, ktorá vlani v septembri súhlasila s nadviazaním úplných diplomatických vzťahov s Izraelom na základe tzv. abrahámskych dohôd. Tie medzi oboma krajinami minulý rok sprostredkoval bývalý americký prezident Donald Trump. Neskôr sa postupne pridali i Bahrajn, Maroko a Sudán.



Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid tiež vyjadril presvedčenie, že príklad týchto štyroch krajín budú nasledovať aj ďalšie štáty. Dodal, že tento mesiac pocestuje do Bahrajnu v rámci prvej návštevy izraelského ministra zahraničných vecí v tejto krajine.



Podpísanie tzv. abrahámskych dohôd je vnímané ako zásadná zmena v regióne, kde donedávna platil úzus, že Izrael nemôže normalizovať vzťahy s arabským svetom bez dosiahnutia pokroku v riešení desaťročia trvajúceho konfliktu s Palestínčanmi. Palestínčania tieto dohody rozhodne odmietli a považujú ich za zradu "palestínskej veci".



Marocký minister zahraničných vecí Násir Búríta uviedol, že normalizácia nenahrádza dohodu s Palestínčanmi. "Maroko verí, že neexistuje žiadna iná alternatíva k riešeniu konfliktu v podobe existencie dvoch štátov s nezávislým palestínskym štátom," dodal.



Ako píše AFP, na piatkovom stretnutí chýbal predovšetkým Sudán, ktorého nová vláda podporovaná civilistami sľúbila Trumpovi, že dosiahne s Izraelom pokrok, ale odvtedy sa k tomu stavia váhavo, obávajúc sa odporu verejnosti.