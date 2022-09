Blinken vyzval Čínu na udržiavanie mieru v Taiwanskom prielive

New York 24. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok vyzval šéfa čínskeho rezortu diplomacie Wang Iho na upokojenie situácie na Taiwane. Podľa agentúry AFP sa zdá, že napäté vzťahy týchto krajín sa mierne zlepšujú.



Blinken sa s Wang Im stretol na 90 minút počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Podľa amerických predstaviteľov bol ich rozhovor "nenútený" a týkal sa najmä Taiwanu.



Americký minister zahraničných vecí zdôraznil, že "zachovanie mieru a stability v Taiwanskom prielive je dôležité pre bezpečnosť a prosperitu tohto regiónu, ale aj celého sveta", uviedol vo vyhlásení rezort diplomacie.



Blinken a Wang I tiež diskutovali o "potrebe udržiavania otvorenej komunikácie a zodpovedných vzťahov medzi Spojenými štátmi a Čínou, a to najmä v napätých časoch".



Ministerstvo zahraničných vecí USA opísalo rozhovor Blinkena a Wanga ako "priamy a úprimný". Blinken počas stretnutie tiež vyzval Čínu, aby nepodporovala ruskú inváziu na Ukrajinu.



Spojené štáty oficiálne uznávajú tzv. politiku jednej Číny, ktorú dlhodobo presadzuje Peking, ale sú rozhodne proti akýmkoľvek snahám o násilné ovládnutie Taiwanu Čínou.



Čína však považuje Taiwan za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Situácia v regióne sa zhoršila po augustovej návšteve predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. Čína vtedy spustila v jeho blízkosti rozsiahle vojenské cvičenia.



Prezident USA Joe Biden v nedeľu v rozhovore pre americkú televíziu CBS uviedol, že americké sily by bránili Taiwan pred čínskou inváziou. Biely dom tento výrok komentoval tak, že politika Washingtonu sa nemení.