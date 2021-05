Blinken vyzval Izraelčanov a Palestínčanov, aby chránili civilistov

Kodaň 17. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok vyzval Izrael a Palestínčanov, aby v prebiehajúcom ozbrojenom konflikte chránili civilistov a najmä deti. Zopakoval tiež, že Izrael ako demokracia má osobitnú povinnosť urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo civilným stratám.



Blinken podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii v Kodani uviedol, že Spojené štáty budú "pokračovať v intenzívnej diplomacii, aby sme ukončili súčasný cyklus násilia". V mene USA tiež vyjadril pripravenosť "poskytnúť našu podporu, ak chcú strany dosiahnuť prímerie". Ubezpečil, že zintenzívnil svoje kontakty v rámci zákulisnej diplomacie.



Blinken v mene USA opätovne podporil právo Izraela na "obranu", pričom argumentoval, že nie je to isté, ak teroristická skupina bez cielenia vystreľuje rakety proti civilistom a keď sa táto krajina proti týmto útokom bráni.



Americký minister preto vyzval Hamas a ďalšie militantné skupiny v palestínskom pásme Gazy, aby okamžite ukončili raketové útoky na Izrael.



Na spoločnej tlačovej konferencii so svojím dánskym kolegom Jeppem Kofodom však Blinken súčasne zdôraznil, že Izrael má osobitnú zodpovednosť za ochranu civilistov, kým sa bráni, "a to zahŕňa (aj) novinárov". Blinken narážal na izraelský nálet, pri ktorom bola v sobotu v Gaze zničená budova, kde sídlia medzinárodné médiá vrátane pobočky agentúry AP.



Minister zahraničných vecí USA zopakoval znepokojenie Washingtonu týkajúce sa ochrany médií v oblasti konfliktu, ale danú operáciu izraelskej armády neodsúdil. Dodal, že USA požiadali Izrael o poskytnutie ďalších podrobností o dôvodoch tohto náletu.



Izrael tvrdí, že budovu využívalo vojenské spravodajské krídlo Hamasu - radikálnej skupiny, ktorá vládne v pásme Gazy.



Americký minister vo svojom vyhlásení súčasne bránil postoj USA, ktoré v Bezpečnostnej rade OSN zabránili prijatiu vyhlásenia požadujúceho ukončenie nepriateľských akcií medzi Izraelom a militantmi z pásma Gazy. Uviedol pritom, že podľa jeho názoru nie je pravdepodobné, že by takýto text v súčasnosti podporil deeskaláciu. Zdôraznil však, že USA nestoja v ceste diplomacii.