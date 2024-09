Blinken vyzval Madura na začatia dialógu s opozíciou

New York 26. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok vyzval venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby po sporných prezidentských voľbách začal dialóg s opozíciou, ktorý sú Spojené štáty pripravené podporiť. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Prišli sme sem zjednotení v záväzku brániť ľudské práva venezuelského ľudu a zaviazali sme sa dosiahnuť Venezuelčanmi vedené inkluzívne úsilie obnoviť demokratickú budúcnosť krajiny," povedal šéf americkej diplomacie na podujatí v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



"To znamená trvať na tom, aby sa Maduro zapojil do priameho dialógu s jednotnou venezuelskou demokratickou opozíciou, ktorý povedie k pokojnému návratu k demokracii. Spojené štáty a ich partneri sú plne pripravení podporiť tento proces," dodal.



Venezuelská ústredná volebná komisia (CNE) a Najvyšší súd potvrdili po júlových voľbách znovuzvolenie Madura, ktorý si podľa nich zaistil víťazstvo so ziskom 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia podľa CNE získal len 44,2 percenta. Opozícia, ale aj viacero západných krajín však voľby označili za zmanipulované.



Spojené štáty, Európska únia a niekoľko latinskoamerických krajín odmietli uznať ich výsledok bez toho, aby videli podrobné záznamy hlasovania v jednotlivých volebných obvodoch, ktoré by potvrdili proklamované víťazstvo Madura. CNE dodnes verejnosti tieto údaje nesprístupnila a odôvodnila to tým, že ich údajne poškodili hackeri. Podľa volebných pozorovateľov však takéto tvrdenie nie je ničím podložené. Opozícia zároveň zverejnila vlastné prieskumy, podľa ktorých vo voľbách zvíťazil González Urrutia.



OSN v minulotýždňovej správe uviedla, že vo Venezuele sa od volieb stupňujú vládne represie vrátane zatýkania neplnoletých osôb. Venezuelská vláda tieto obvinenia poprela. Po voľbách vydali venezuelské úrady zatykač na Gonzáleza Urrutiu za to, že sa vyhlasuje za právoplatného víťaza volieb. Opozičný kandidát je v súčasnosti v exile v Španielsku.



Blinken povedal, že pred januárovou prezidentskou inauguráciou je nevyhnutné naďalej vyvíjať tlak na Madurovu vládu, aby prestala potláčať pokojné demonštrácie a politických oponentov a prepustila neprávom zadržiavané osoby.



"Nemôžeme sa uspokojiť len so spoločnými vyhláseniami. Musíme spoločne konať. To je jediný spôsob, ako zmeniť Madurov kalkul a jeho správanie," vyhlásil.