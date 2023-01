Blinken vyzval na deeskaláciu izraelsko-palestínskeho konfliktu

Káhira 30. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v pondelok na "upokojenie a deeskaláciu" napätia, ktoré momentálne panuje medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Poukázal aj dôležitosť úsilia smerujúceho k realizácii plánov na mierovú koexistenciu dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.



Ako informovala agentúra AFP, Blinken to vyhlásil na tlačovej konferencii v Káhire, ktorá je prvou zastávkou jeho cesty po Blízkom východe.



Blinken pred novinármi vyzdvihol dôležitú úlohu Egypta pri zaisťovaní stability v regióne a s tamojším prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím diskutoval o pokračujúcom úsilí o deeskaláciu napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



AFP pripomenula, že Egypt často zohráva rolu sprostredkovateľa kontaktov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



V rámci svojho turné Blinken zamieri z Egypta do Jeruzalema, kde bude rokovať s predstaviteľmi izraelského vedenia, a do Ramalláhu, ktorý je sídlom palestínskej samosprávy.



AFP doplnila, že Blinkenova návšteva Izraela je súčasťou úsilia administratívy USA o rýchle nadviazanie kontaktu so staronovým izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Očakáva sa, že Blinken počas návštevy zopakuje podporu USA pre budúci palestínsky štát - čo je však cieľ, ktorý sa za novej izraelskej vlády sotva podarí presadiť, podotkla AFP. Podľa rezortu diplomacie USA chce Blinken vyzývať na zachovanie status quo v mešite al-Aksá, ktorá je posvätná pre židov aj moslimov.



Táto výzva súvisí s konaním izraelského krajne pravicového ideológa a politika Itamara Ben-Gvira, ktorý začiatkom januára napriek stanoveným pravidlám navštívil miesto, ktoré židia nazývajú Chrámová hora. Židia tam smú prichádzať v presne stanovené hodiny, ale nesmú sa tam modliť, aby sa takto predišlo napätiu s moslimskou komunitou.



Samotný Ben-Gvir lobuje za zrušenie tohto obmedzenia. Od roku 2021, keď sa stal poslancom izraelského parlamentu, navštívil Chrámovú horu už viackrát, jeho utorňajšia návšteva je však prvou v pozícii ministra a preto má omnoho väčšiu váhu,



AFP pripomenula, že situácia v Izraeli a na palestínskych územiach je momentálne veľmi napätá: Izrael sa spamätáva z útoku, pri ktorom v piatok pred synagógou v anektovanom východnom Jeruzaleme zahynulo sedem civilistov. Deň pred tým si zasa razia izraelských bezpečnostných zložiek na okupovanom Západnom brehu vyžiadala celkovo desať palestínskych obetí. Izrael uviedol, že sa zameriava na militantov tzv. Islamského džihádu.



Po týchto násilných činoch hlásili v regióne aj ďalšie útoky so zranenými i obeťami na životoch.



Oficiálna palestínska tlačová agentúra WAFA informovala, že palestínsky prezident Mahmúd Abbás sa v nedeľu neskoro večer v Ramalláhu stretol so šéfom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Burnsom, aby prediskutovali aktuálny "nebezpečný vývoj" na palestínskych územiach.



Veľvyslanectvo USA sa pre agentúru AFP odmietlo k tejto správe vyjadriť.