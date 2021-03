Blinken vyzval na obnovu demokracie vo Venezuele

Washington 3. marca (TASR) - Na návrat k demokracii vo Venezuele, ktorý majú zaistiť slobodné a spravodlivé voľby, vyzval minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v utorňajšom telefonickom rozhovore s venezuelským opozičným lídrom Juanom Guaidóom. Informovala o tom agentúra DPA.



Blinken s Guaidóom hovoril o úsilí Washingtonu a jeho spojencov - vrátane EÚ, tzv. limskej skupiny a Organizácie amerických štátov (OAS) - zameranom na "zvýšenie multilaterálneho tlaku" na uskutočnenie pokojného a demokratického odovzdania moci v krajine, uviedol hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price.



Guaidó a Blinken sa takisto zaoberali humanitárnymi potrebami Venezuely, z ktorej už v dôsledku ekonomickej krízy odišlo do zahraničia približne päť miliónov ľudí.



Vo Venezuele prebieha mocenský boj od začiatku roku 2019, odkedy sa za hlavu štátu vyhlásil Guaidó, ktorý žiada odstúpenie prezidenta Nicolása Madura, podporovaného armádou. Ten bol v roku 2018 znovu zvolený do tejto funkcie, no opozíciou ovládaný parlament i medzinárodné spoločenstvo označili vtedajšie voľby za nelegitímne. Guaidóa za legitímneho lídra Venezuely uznáva viac ako 50 štátov vrátane USA, EÚ i mnohých latinskoamerických krajín. Maduro má zase podporu Číny, Ruska, Kuby, Bolívie či Nikaraguy.



Maduro sa po Bidenovej januárovej inaugurácii vyslovil za "novú cestu" vo vzťahoch Caracasu a Washingtonu. Tie boli za vlády exprezidenta Donalda Trumpa napäté. Trump totiž v snahe prinútiť ľavicového Madura k odstúpeniu uvalil na Venezuelu tvrdé sankcie. Blinken ešte pred nástupom do úradu nazval Madura diktátorom.