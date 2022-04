Blinken vyzval na prepustenie ruského opozičného politika Kara-Murzu

Washington 23. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v piatok na prepustenie ruského opozičného politika Vladimira Kara-Murzu, ktorý bol zadržaný 11. apríla pred svojim domom v Moskve po tom, ako televízia CNN odvysielala s ním rozhovorov, v ktorom kritizoval konanie Ruska na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Nezmyselné obvinenia Kremľa vznesené proti Kara-Murzovi v súvislosti so šírením nepravdivých informácií o brutálnej vojne na Ukrajine sú ďalším cynickým pokusom o umlčanie tých, ktorí hovoria pravdu. Pán Kara-Murza by mal byť okamžite prepustený," uviedol Blinken v príspevku na sociálnej sieti Twitter zverejnenom v noci na sobotu.



Súd v Moskve v piatok vzal opozičného politika Vladimira Kara-Murzu na dva mesiace do vyšetrovacej väzby za údajné šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde, ktorého sa dopustil vo vystúpení v Snemovni reprezentantov amerického štátu Arizona 15. marca tohto roku. V Rusku mu hrozí päť až desať rokov väzenia, sám Kara-Murza vinu popiera.



V Rusku zaviedli zákon, ktorý zakazuje šíriť nepravdivé informácie o ruskej armáde, krátko po tom, ako ruskí vojaci koncom februára vtrhli na Ukrajinu. Podľa Guardianu bol tento zákon zavedený v Rusku v snahe kontrolovať naratív, ktorý sa šíri o invázii. Za jeho porušenie môže byť uložený trest odňatia slobody až do 15 rokov.



Vladimir Kara-Murza bol blízkym spolupracovníkom ruského opozičného lídra Borisa Nemcova, ktorý bol zavraždený v roku 2015 neďaleko moskovského Kremľa. Kara-Murza tvrdí, že pre svoje politické aktivity sa ho už dvakrát niekto pokúsil otráviť – v rokoch 2015 a 2017. Napriek tomu naďalej žije v Rusku a pokračuje tam vo svojich politických aktivitách.