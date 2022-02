Blinken vyzval Rusko na okamžitú deeskaláciu napätia na Ukrajine

Moskva/Washington 1. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v utorok počas telefonického rozhovoru so svojim ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom Rusko na "okamžitú" deeskaláciu napätia a stiahnutie vojsk z blízkosti ukrajinských hraníc, informovali agentúry AFP a TASS.



Blinken "zdôraznil, že ďalšia invázia na Ukrajinu bude mať rýchle a vážne následky, a vyzval Rusko, aby sa snažilo o diplomatickú cestu", uviedol americký rezort diplomacie vo vyhlásení.



Blinken počas rozhovoru tiež upozornil na zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a na právo všetkých nezávislých krajín rozhodovať samostatne o svojej vonkajšej politike.



"Ak (ruský) prezident Putin neplánuje vojnu ani zmenu režimu, minister (Blinken) povedal Lavrovovi, že teraz je čas na stiahnutie vojsk," uvádza sa vo vyhlásení. Rozhovor Blinkena s Lavrovom sa podľa neho uskutočnil "v nadväznosti na písomnú odpoveď USA na Ruskom žiadané bezpečnostné záruky".



"Minister zahraničných vecí zdôraznil, že USA sú spolu so svojimi spojencami a partnermi pripravené pokračovať na bilaterálnej báze vo výmene názorov s Ruskom v súvislosti s bezpečnostnými otázkami, ktoré vyvolávajú všeobecné znepokojenie," uviedlo americké ministerstvo.



Podľa Lavrova sa Spojené štáty pri diskusii o bezpečnostných zárukách venujú vážnym, avšak z pohľadu Ruska druhoradým otázkam.



Lavrov tiež v utorok oznámil, že Spojené štáty informovali o tom, že dostali odpoveď na svoju písomnú reakciu adresovanú Moskve, na základe nedorozumenia. Rusko totiž v utorok poprelo, že by Washingtonu nejakú odpoveď odovzdalo.



Šéf ruskej diplomacie zároveň dodal, že Rusko dokončuje svoje medzirezortné hodnotenie odpovede USA na Moskvou žiadané bezpečnostné záruky.



Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko popiera tvrdenia, že plánuje inváziu, a naopak žiada, aby členovia Severoatlantickej aliancie (NATO) nerozmiestňovali svoje jednotky vo východnom krídle Aliancie a aby sa Ukrajina nikdy nestala členom NATO.