Blinken vyzýva, aby USA a Čína riešili svoje spory

Šanghaj 25. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok vyzval, aby Spojené štáty a Čína riešili svoje nezhody zodpovedným spôsobom.



Ako informovala agentúra AFP, Blinken to vyhlásil v Šanghaji deň pred tým, ako sa v piatok v Pekingu stretne s poprednými predstaviteľmi Číny, s ktorými chce rokovať o chúlostivých záležitostiach vrátane Ruska, Taiwanu a obchodnej výmeny.



Blinken pripomenul, že prezident USA Joe Biden sa po rokoch narastajúceho napätia zaviazal k "priamemu a trvalému" dialógu medzi USA a Čínou, ktoré sú dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.



"Myslím si, že je dôležité zdôrazniť význam - v skutočnosti nevyhnutnosť - priamej angažovanosti, vzájomného dialógu, vysvetľovania našich rozdielnych názorov, ktoré reálne existujú, a snažiac sa ich prekonať," povedal Blinken, pričom pripomenul, že Čína i USA sa musia za svoje vzťahy zodpovedať nielen pred vlastnými občanmi, ale aj pred celým svetom.



Čína zatiaľ neoznámila, či sa počas Blinkenovej návštevy v Pekingu uskutoční aj jeho stretnutie s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.



Očakáva sa, že Blinken na stretnutí s vedením v Pekingu nastolí obavy USA, ktoré vyvolávajú kontakty a vzťahy Číny s Ruskom.



Hoci boli americkí predstavitelia spočiatku potešení, že Peking po vypuknutí vojny na Ukrajine neposlal Rusku zbrane, teraz tvrdia, že znepokojenie Pekingu v súvislosti s neúspechmi Moskvy na bojisku podnietilo Čínu k vývozu obrovského množstva priemyselných dodávok do Ruska.



Americkí predstavitelia sa však domnievajú, že Čína je vnímavejšia k záujmom Západu, keďže sa snaží sústrediť na zvládanie svojich ekonomických problémov a chce sa vyhnúť sporom so Západom.



Blinken je prvým americkým ministrom zahraničia po 14 rokoch, ktorý navštívil Šanghaj. Jeho program tam v stredu zahŕňal neformálne stretnutia s miestnymi obyvateľmi, návštevu basketbalového zápasu, ale aj rozhovor s tajomníkom Čínskej komunistickej strany pre Šanghaj. Blinken sa ešte zíde aj s miestnymi podnikateľmi a študentmi.



Do Pekingu na rozhovory so svojím rezortným kolegom Wang Im a pravdepodobne aj s prezidentom Si Ťin-pchingom sa vydá v piatok.