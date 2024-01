Blinken: Vzťahy USA s Južnou Afrikou neutrpia pre obvinenie Izraela

Luanda 25. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok vyjadril presvedčenie, že vzťahy USA a Juhoafrickej republiky neutrpia kvôli obvineniu z genocídy, ktoré vzniesla voči Izraelu. Blinken však toto obvinenie opäť odmietol, informovala agentúra AFP.



AFP súčasne pripomenula, že Medzinárodný súdny dvor (MSD) v piatok rozhodne, či existuje dostatok dôkazov o tom, že Izrael svojou operáciou v palestínskom Pásme Gazy porušil alebo by mohol porušiť Dohovor OSN o genocíde, ktorý bol podpísaný v roku 1948 v reakcii na holokaust.



V Angole, ktorá je jednou zo zastávok na turné po Afrike - nezahŕňajúcom JAR -, Blinken zopakoval, že obvinenie Izraela z genocídy je "bezdôvodné". Vylúčil súčasne, že by táto kauza negatívne ovplyvnila vzťahy medzi JAR a USA.



"Náš vzťah s Južnou Afrikou je životne dôležitý a je to veľmi širokospektrálny a hlboký vzťah, ktorý pokrýva mnoho otázok," objasnil Blinken novinárom v Angole. Dodal, že aj keď sa JAR a USA nezhodnú v jednej konkrétnej veci, neuberá to na dôležitej práci, ktorú spolu robia.



Svoje vojenskú operáciu v Pásme Gazy spustil Izrael v reakcii na útok palestínskeho radikálneho hnutia Hamas zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal smrť približne 1140 ľudí väčšinou civilistov.



Pri následnom izraelskom bombardovaní a pozemnej ofenzíve prišlo o život viac ako 25.700 Palestínčanov, z ktorých asi 70 percent tvoria ženy, malé deti a mladiství, vyplýva z bilancie zverejnenej úradmi ovládanými Hamasom.



Podľa izraelskej armády k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je na zozname teroristických organizácii v EÚ aj USA, to popiera.



Operácie izraelských ozbrojených a bezpečnostných zložiek v Pásme Gazy vyvolávajú po celom svete znepokojenie. Začiatkom januára Južná Afrika podala sťažnosť na najvyšší súd OSN - MSD - s tvrdením, že konanie Izraela sa vyrovná genocíde.



Izrael v reakcii na to vyjadril hnev a obvinil Juhoafrickú republiku, že pôsobí ako advokát Hamasu.



Blinken odcestoval v nedeľu na cestu po štyroch krajinách Afriky, kde sa administratíva prezidenta USA Joea Bidena snaží dokázať, že USA sú naďalej kľúčovým partnerom na kontinente, kde sa Čína a Rusko snažia stále viac uplatňovali svoj vplyv.



Šéf americkej diplomacie postupne zavítal na Kapverdské ostrovy, do Pobrežia Slonoviny, Nigérie a Angoly, pričom všade sa miestnym predstaviteľom snažil ukázať, že Afrika zostáva prioritou Spojených štátov aj v čase viacerých globálnych kríz, konštatovala vo svojom spravodajstve televízia CNN.