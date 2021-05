Blinken: Washington chce predísť militarizácii Arktídy

Reykjavík 18. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok vyhlásil, že Washington chce predísť militarizácii Arktídy. Urobil tak deň po tom, ako Moskva obhajovala svoje vojenské aktivity v tomto strategicky dôležitom regióne, píše agentúra AFP.



"Potrebujeme predísť militarizácii Arktídy. Máme obavy zo zvyšovania vojenských aktivít v tomto regióne. To zvyšuje nebezpečenstvo nehôd ... a podkopáva spoločný cieľ mierovej a udržateľnej budúcnosti tohto regiónu," povedal Blinken deň pred stretnutím osemčlennej Arktickej rady, ktoré sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v islandskom hlavnom meste Reykjavík. Blinken tam bude viesť rozhovory aj so svojim ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.



Ako uvádza AFP, v dôsledku klimatických zmien je Arktída čoraz prístupnejšou a pre jej strategickú pozíciu, námorne trasy ako aj prírodné zdroje nachádzajúce sa v tomto regióne vzbudzuje čoraz vyšší záujem medzi členmi Arktickej rady, ale aj zo strany Číny.



Blinken minulý mesiac varoval, že Rusko "využíva dôsledky globálneho otepľovania v snahe získať kontrolu nad týmto novým priestorom", a to prostredníctvom modernizácie základní, pričom poukázal aj na rastúcu prítomnosť Číny.



"Každému je už dlhodobo absolútne jasné, že toto je naše územie, toto je naša zem. Sme zodpovední za zaistenie bezpečnosti nášho arktického pobrežia. Zdôrazním to ešte raz, je to naša zem a naše vody," povedal v pondelok Lavrov na margo ruských záujmov v Arktíde.



Americký šéf diplomacie v pondelok zároveň privítal plány Dánska, ktoré chce v Grónsku a severnom Atlantiku posilniť svoju vojenskú prítomnosť stámiliónovými investíciami do špionážnych dronov a radarovej stanice na Faerských ostrovoch.



Očakáva sa, že Arktická rada, ktorú tvoria Kanada, Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Rusko, Švédsko a USA predstaví na konci tohtotýždňových rokovaní záverečné komuniké a spoločný strategický plán na ďalšie desaťročie, uviedla AFP.