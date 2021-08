Blinken: Z Kábulu bolo evakuovaných dovedna 82.300 osôb

Washington 25. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu na tlačovej konferencii oznámil, že Spojené štáty a ich spojenci za uplynulé dni evakuovali z Afganistanu vyše 82.300 osôb. Informovala o tom televízia CNN. V nepokojnej krajine sa podľa Blinkena nachádza ešte zhruba 1500 amerických občanov, ktorí čakajú na evakuáciu.



"Od 14. augusta bolo z Kábulu bezpečne evakuovaných viac ako 82.300 ľudí. Za uplynulých 24 hodín (od utorka do stredy) bolo evakuovaných približne 19.000 ľudí na palubách deväťdesiatich amerických a koaličných vojenských liatadiel," povedal Blinken.



Šéf americkej diplomacie dodal, že krajinu do stredy opustilo zhruba 4500 amerických občanov.



"Iba Spojené štáty mohli zorganizovať a vykonať misiu tohto rozsahu a tejto zložitosti," vyhlásil minister.



Militantné hnutie Taliban podľa Blinkena umožní Američanom aj afganským spolupracovníkom USA opustiť krajinu aj po 31. auguste. To isté v stredu tvrdila aj hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.