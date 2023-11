Blinken: Z prímeria v pásme Gazy by profitoval Hamas

Ammán 4. novembra (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a jeho rezortní kolegovia z Egypta a Jordánska sa v sobotu zhodli na potrebe urobiť viac na ochranu palestínskych civilistov v pásme Gazy. Rozdielne názory však majú v otázke prípadného prímeria, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Blinken novinárom po rozhovoroch v jordánskom Ammáne povedal, že prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas by bolo kontraproduktívne. Podporiť môže podľa vlastných slov nanajvýš tzv. humanitárne prestávky, dočasné zastavenia bojov, ktoré by umožnili dopravovať zásoby do Gazy a odvážať odtiaľ civilistov.



Šéf americkej diplomacie zopakoval postoj USA v tom, že prímerie by umožnilo Hamasu preskupiť sa a zopakovať rozsiahly útok, aký podniklo na izraelskom území 7. októbra.



Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí a jeho egyptský kolega Sámih Šukrí vyzvali na okamžité prímerie medzi Izraelom a Hamasom.



Safadí na tlačovej konferencii povedal, že odsudzuje útok Hamasu spred štyroch týždňov a myslí si, že "nikto so zdravým rozumom" nemôže zľahčovať bolesť, ktorú v ten deň pocítil Izrael. Podľa jeho slov však nemožno pripustiť, aby vojna v Gaze pokračovala.



"Celý región sa topí v mori nenávisti, ktorá poznačí ďalšie generácie," povedal Safadí. Arabské krajiny podľa neho požadujú okamžité prímerie a neakceptujú tvrdenie, že operácie Izraela v Gaze sú sebaobranou. "Nemožno to ospravedlniť žiadnou zámienkou a neprinesie to Izraelu bezpečnosť ani regiónu mier," dodal.