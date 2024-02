Blinken začal v Saudskej Arábii krízové turné po Blízkom východe

Rijád 5. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok pricestoval do Saudskej Arábie, kde začal svoje krízové turné po regióne. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť ďalšie prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a britskej stanice Sky News.



Blinken je na svojej piatej ceste po Blízkom východe od útokov Hamasu zo 7. októbra, ktoré vyvolali rozsiahlu odvetu Izraela. Americký minister zahraničných vecí pricestoval do Rijádu v čase útokov Spojených štátov na Iránom podporované ozbrojené skupiny v Sýrii, Iraku a Jemene v odvete za minulotýždňový dronový útok v Jordánsku, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci a zranili sa desiatky ľudí.



V Rijáde sa má Blinken stretnúť s korunným princom Muhammadom bin Salmánom a ministrom zahraničných vecí princom Fajsalom bin Farhánom.



Šéf americkej diplomacie má v ďalších dňoch navštíviť Egypt, Katar a Izrael v snahe urýchliť rozhovory s hnutím Hamas na dosiahnutie dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Rozhovory sprostredkúvajú práve Egypt a Katar.



Predstavitelia Kataru, Egypta, Izraela a USA sa 28. januára stretli v Paríži, kde diskutovali o návrhu, na základe ktorého by boli prepustení rukojemníci zadržiavaní Hamasom. Katar tento návrh už predložil Hamasu, ktorý má zastúpenie v katarskej metropole Dauha.