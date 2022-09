Blinken: Západ nikdy neuzná pripojenie ukrajinského územia k Rusku

Washington 27. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok dôrazne vyhlásil, že Západ nikdy neuzná pripojenie ukrajinského územia k Rusku. Reagoval tak na informácie o výsledkoch referend o pričlenení k Ruskej federácii na okupovanej časti Ukrajiny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Blinken označil tieto ľudové hlasovania za súčasť "diabolského plánu" Moskvy.



"My a mnohé ďalšie krajiny to už dali veľmi jasne najavo. Neuznáme - naozaj nikdy neuznáme - anektovanie ukrajinského územia Ruskom," povedal Blinken novinárom. Zopakoval slová prezidenta Joea Bidena, že Spojené štáty "spôsobia ďalšie rýchle a ťažké straty Rusku" za usporiadanie referend.



"Je dôležité si pripomenúť, čo sa tu deje. Rusko napadlo Ukrajinu, obsadilo jej územie a rozohráva diabolský plán na časti územia, ktoré dobylo a z ktorého vysťahovalo miestnych obyvateľov," uviedol. Niektorých deportovalo a ďalší "jednoducho zmizli", upozornil šéf americkej diplomacie.



"Potom autobusmi priviezli Rusov, dosadili bábkové samosprávy, zapojili ich do referenda a pre každý prípad zmanipulovali výsledok, aby potom mohli vyhlásiť, že územie patrí Rusku," zosumarizoval Blinken.



Hlasovanie v referendách v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) a Luhanskej ľudovej republike (LĽR) a v častiach Záporožskej a Chersonskej oblasti sa konali od piatka do utorka. Ruské a proruské úrady ich zorganizovali napriek tomu, že plne nekontrolujú žiaden z týchto ukrajinských regiónov.



Z prvých čiastočných výsledkov referend vyplýva, že pripojenie k Rusku podporila prevažná väčšina hlasujúcich, oznámili v utorok ruské médiá.



Mnohé krajiny už avizovali, že výsledky pseudoreferend neuznajú – rovnako ako v prípade sporného plebiscitu o pripojení Krymského polostrova k Rusku v roku 2014.