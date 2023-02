Blinken žiada Grécko a Turecko, aby svoje spory riešili diplomaticky

Atény 21. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken počas utorkovej návštevy Atén požiadal Grécko a Turecko, aby svoje spory vyriešili diplomatickou cestou. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Blinken sa v Aténach stretol s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, šéfom diplomacie Nikosom Dendiasom a ministrom obrany Nikolaosom Panagiotopoulosom.



Grécki a tureckí predstavitelia uviedli, že sú ochotní prerušiť vzájomné dlhodobé spory o námorné hranice v čase, keď sa Turecko spamätáva z ničivého zemetrasenia.



Blinken dúfa, že takáto prestávka poskytne príležitosť na návrat k diplomacii. "Je to v našom záujme. Verím, že je v záujme Grécka aj Turecka nájsť spôsoby, ako vyriešiť dlhodobé nezhody... prostredníctvom diplomatického dialógu," povedal šéf americkej diplomacie v Aténach. Dodal, že je potrebné, aby obe krajiny zachovali pokoj, nepodnikali žiadne jednostranné kroky a nepoužívali ostrú rétoriku, ktorá by situácia sťažila.



V oboch krajinách sa tento rok uskutočnia voľby - v Grécku parlamentné, tureckí voliči budú rozhodovať o novom prezidentovi a zložení parlamentu. Blinken upozornil, že počas predvolebného obdobia sa zvykne vyostriť rétorika, čo môže spôsobiť problémy.



Turecko v rámci aktuálneho sporu obviňuje Grécko z rozmiestňovania vojakov na ostrovoch v Egejskom mori. Považuje to za rozpor s mierovými zmluvami podpísanými po prvej a druhej svetovej vojne. Atény sa bránia, že grécki vojaci sú na ostrovoch v Egejskom mori preto, lebo Turecko má na svojom pobreží rozmiestnených vojakov, bojové lietadlá a výsadkové lode. Obe krajiny sa dlhodobo sporia o námorné hranice a možné ložiská ropy a plynu pod morským dnom.