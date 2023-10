Blinken žiada Izrael, aby zabránil umieraniu civilistov

Dauha 13. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok požiadal Izrael, aby zabránil úmrtiam civilistov v pásme Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Izraelčanov vyzývame, aby využili všetky možné preventívne opatrenia s cieľom zabrániť ubližovaniu civilistom," povedal Blinken v Katare. S katarským emirom Tamímom ibn Hamadom al-Sáním rokoval o útokoch v Izraeli a pretrvávajúcom konflikte s hnutím Hamas.



"Čo najdôraznejšie odsudzujeme teroristické útoky v Izraeli," napísal Blinken na sociálnej sieti X. Úsilie partnerov USA v oblasti Blízkeho východu bude podľa jeho slov kľúčové v úsilí zabrániť rozšíreniu tohto konfliktu.



Šéf americkej diplomacie vo štvrtok pricestoval na návštevu Izraela a prisľúbil mu pomoc. Blinken vyzdvihol svoje židovské korene. Upozornil však na to, že aj Palestínčania majú "oprávnené požiadavky", ktoré nie sú spojené s Hamasom.



Neskôr odcestoval do Jordánska, kde sa stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. S ním podľa svojho hovorcu diskutoval aj o spôsoboch riešenia humanitárnych potrieb civilistov v Gaze počas "legitímnych bezpečnostných operácií na obranu pred teroristami", ktoré robí izraelská armáda.



Počas víkendu má Blinken v Egypte rokovať o možnom prísune humanitárnej pomoci do pásma Gazy.