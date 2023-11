Blinken žiada Izrael o naliehavé opatrenia proti násiliu osadníkov

San Francisco 17. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok vyzval Izrael, aby prijal "naliehavé" opatrenia na zastavenie násilia židovských osadníkov voči Palestínčanom v Predjordánsku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Blinken, ktorý je v San Franciscu na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), predniesol túto výzvu v telefonickom rozhovore s Bennym Gantzom, opozičným lídrom, ktorý sa stal členom vojnového kabinetu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



"Blinken zdôraznil naliehavú potrebu pozitívnych krokov k deeskalácii napätia v Predjordánsku vrátane konfrontácie s rastúcou mierou extrémistického násilia osadníkov," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller. Blinken s Gantzom "diskutovali o úsilí zvýšiť a urýchliť tranzit kritickej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy", dodal Miller.



Politici hovorili aj o prebiehajúcom diplomatickom úsilí s cieľom oslobodiť rukojemníkov, ktorých zajali militanti z Hamasu, keď 7. októbra podnikli rozsiahly nájazd na Izrael z Pásma Gazy.



Izraelskí predstavitelia tvrdia, že počas útokov Hamasu, pri ktorých zahynulo približne 1200 ľudí - väčšinou civilistov -, bolo zajatých približne 240 osôb.



Odvtedy podľa vládnych predstaviteľov Hamasu izraelské bombardovanie a pozemná ofenzíva pripravili o život viac ako 11.500 ľudí - tiež väčšinou civilistov - vrátane tisícok detí.



Na rozdiel od Pásma Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, Západný breh Jordánu (Predjordánsko) je z veľkej časti pod izraelskou okupáciou s obmedzenou autonómiou Palestínskej samosprávy, ktorej predstavitelia sú nepriateľmi Hamasu. Tamojší Palestínčania tvrdia, že od začiatku vojny čelia zvýšenému prenasledovaniu zo strany izraelských osadníkov.



Gantz, centristický generál vo výslužbe, súhlasil so vstupom do vojnového kabinetu s Netanjahuom, ktorý sa vrátil k moci v koalícii s krajne pravicovými stranami, ktoré dôrazne podporujú židovské osídľovanie Západného brehu Jordánu.



Spojené štáty podporili právo Izraela reagovať na Hamas, ale zároveň vyzvali na väčšie úsilie o šetrenie civilistov. "Videli sme príliš veľa zabitých palestínskych civilistov a celý čas Izrael vyzývame, aby urobil všetko pre minimalizáciu civilných obetí," povedal Blinken pre stanicu NBC News.