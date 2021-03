Blinken vyzval OSN, aby opäť otvorila hraničné priechody do Sýrie

New York 30. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby opätovne otvorila hraničné priechody do vojnou zničenej Sýrie, ktoré sú blokované Ruskom. Podľa neho by sa svetové mocnosti mali za svoju nečinnosť hanbiť, informovala agentúra AFP.



Blinken predsedal pondelkovému virtuálnemu zasadnutiu BR OSN venovanému situácii v Sýrii.



Šéf americkej diplomacie, známy svojím pokojným vystupovaním, vyjadril pobúrenie nad tým, že Sýrčania stále trpia následkami už desať rokov trvajúcej občianskej vojny.



"Ako je možné, že vo svojich srdciach nenájdeme obyčajnú ľudskosť, aby sa podnikli skutočne zmysluplné kroky" pýtal sa Blinken.



"Musíme nájsť spôsob, ako niečo urobiť, a to podniknúť kroky na pomoc ľuďom. To je naša zodpovednosť. A ak sa nám to nepodarí, hanba nám," dodal.



Na presun dodávok humanitárnej pomoci Sýrii sa od vlaňajšieho júla využíva iba hraničný priechod Bab al-Hawa z Turecka.



Rezolúcia o cezhraničnej humanitárnej pomoci pre Sýriu, ktorá bola BR OSN prvýkrát prijatá jednomyseľne v roku 2014, umožňuje posielať humanitárnu pomoc miliónom sýrskych civilistov. BR OSN rezolúciu o jej obnovení vlani schválila, no ustúpila Rusku, ktoré chcelo, aby sa zatvoril jeden z dvoch hraničných priechodov z Turecka.



Rusko, ktoré je najdôležitejším spojencom Sýrie, požadovalo zatvorenie ostatných hraničných priechodov z dôvodu, že porušujú suverenitu vlády v Damasku.



"Cieľom zvrchovanosti nikdy nebolo zabezpečiť akejkoľvek vláde právo trápiť hladom obyvateľov, pripraviť ich o život zachraňujúce lieky, bombardovať nemocnice alebo sa dopustiť akéhokoľvek iného porušovania ľudských práv občanov," dodal Blinken.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin na videokonferencii vyjadril pobúrenie, že vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada nebola pozvaná na virtuálnu konferenciu o Sýrii (29. - 30. marca), ktorú organizuje EÚ v Bruseli.