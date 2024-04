Blinken žiada vyššiu súčinnosť v obrane s krajinami Perzského zálivu

Rijád 29. apríla (TASR) - Konfrontácia Iránu s Izraelom potvrdila, že s krajinami v oblasti Perzského zálivu je potrebná väčšia súčinnosť v oblasti obrany. Uviedol to v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



"Tento útok poukazuje na akútnu a rastúcu hrozbu zo strany Iránu i na nevyhnutnosť spolupráce na integrovanej obrane," uviedol Blinken na zasadnutí Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v Saudskej Arábii.



Spojené štáty podľa jeho slov v najbližších týždňoch budú rokovať s blokom šiestich krajín (Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábia a Spojené Arabské Emiráty - SAE) o súčinnosti systémov protivzdušnej obrany a posilnení námornej bezpečnosti.



Šéf americkej diplomacie tiež povedal, že Izrael musí urobiť viac na zvýšenie toku humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Blinken chce svoju cestu po krajinách Blízkeho východu využiť aj na to, aby v tejto záležitosti vyvinul tlak na vedúcich predstaviteľov Izraela.



"Najúčinnejší spôsob na riešenie humanitárnej krízy v Gaze, na zmiernenie utrpenia detí, žien a mužov a vytvorenie priestoru pre spravodlivejšie a trváce riešenie je dosiahnuť prímerie a dostať preč rukojemníkov," povedal. Zdôraznil aj kroky potrebné na pomoc civilistom v Pásme Gazy.



Pripomenul merateľný pokrok dosiahnutý za posledné týždne vrátane otvorenia nových hraničných priechodov, zvýšenia objemu dodávok pomoci, a budovania amerického námorného koridoru, ktorý by mal byť otvorený v najbližších týždňoch. "To však nestačí. Ešte stále potrebujeme viac pomoci do Gazy a v rámci Gazy," uviedol.



Tiež je podľa jeho slov potrebné zlepšiť možné vplyvy konfliktu na humanitárnych pracovníkov.