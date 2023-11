Blinken znova navštívi Izrael, zúčastní sa aj na klimatickom summite

Brusel 28. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken tento týždeň znovu navštívi Blízky východ a zúčastní sa aj na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji. V pondelok to oznámil vysoký americký predstaviteľ, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Podľa zmieneného nemenovaného zdroja šéf americkej diplomacie navštívi Izrael aj okupovaný západný breh Jordánu. Pôjde o jeho tretiu návštevu regiónu od vypuknutia vojny Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas.



Blinken na stretnutiach s predstaviteľmi na Blízkom východe "zdôrazní potrebu zachovania zvýšeného prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ako aj potrebu zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov a zlepšiť ochranu civilistov v Gaze".



Militanti Hamasu a ďalších skupín zabili 7. októbra pri masakroch a útokoch v oblastiach Izraela hraničiacich s Pásmom Gazy viac než 1200 ľudí. Ďalších vyše 240 ľudí so sebou odvliekli ako rukojemníkov. Izraelská armáda následne spustila nálety na ciele Hamasu v Gaze a neskôr tam vyslala svoje pozemné sily. Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, dosiahol počet zabitých Palestínčanov takmer 15.000.