Blinken zrušil schôdzku s Lavrovom v Ženeve

Washington 23. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok oznámil, že zrušil schôdzku so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktorá sa mala konať vo štvrtok v Ženeve. Podľa Blinkena nemá schôdzka zmysel po tom, čo Rusko uznalo nezávislosť samozvaných republík na východe Ukrajiny. TASR prevzala správu od agentúry AP.



Ako Blinken novinárom povedal, kroky Ruska naznačujú, že Moskva diplomatické riešenie krízy nemyslí vážne. Podľa Blinkena je rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uznať nezávislosť samozvaných republík v Donbase porušením medzinárodného práva. Zdôraznil, že nasadenie ruských jednotiek do týchto oblastí predstavuje začiatok invázie.



Blinken podľa svojich slov dúfal v mierové riešenie prostredníctvom diplomacie, ale neverí, že by stretnutie s Lavrovom bolo tejto chvíli produktívne.



Šéf ruskej diplomacie v pondelok oznámil, že sa plánuje vo štvrtok 24. februára stretnúť so svojím americkým náprotivkom v Ženeve. O pripravovanej schôdzke informovalo už koncom minulého týždňa ministerstvo zahraničných vecí USA s tým, že Blinken je pripravený stretnúť sa s Lavrovom, ak dovtedy Rusko nenapadne Ukrajinu.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť a suverenitu samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) - a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu.