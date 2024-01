Blinken:Izraelská armáda sa musí vyvarovať útokov na civilistov v Gaze

Tel Aviv 9. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vyhlásil, že izraelské sily sa musia vyhnúť ďalšiemu poškodzovaniu civilistov v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Blinken je na blízkovýchodnom turné s cieľom dosiahnuť zníženie napätia v súvislosti s konfliktom v Pásme Gazy.



Podľa hovorcu rezortu diplomacie USA Matthewa Millera Blinken ubezpečil Netanjahua, že Spojené štáty podporujú snahy Izraela zabrániť opakovaniu bezprecedentného útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra. Blinken však na stretnutí "zdôraznil, že je dôležité zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu civilistov a chrániť civilnú infraštruktúru v Gaze", dodal Miller.



Militanti z Hamasu podnikli pred vyše tromi mesiacmi bezprecedentný útok na juh Izraela, kde zabili približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších 250 osôb uniesli do pobrežnej enklávy ako rukojemníkov.



Izrael v reakcii spustil pozemnú operáciu do Pásma Gazy, ktoré zároveň bombarduje zo vzduchu aj mora. Podľa údajov Hamasom riadeného ministerstva zdravotníctva izraelské sily zabili už vyše 23.200 ľudí, najmä žien a detí.



Podľa hovorcu amerického ministerstva Blinken a Netanjahu diskutovali aj o úsilí o prepustenie zvyšných rukojemníkov unesených 7. októbra. Ako tvrdí Izrael, v zajatí Hamasu je stále 132 ľudí, hoci sa predpokladá, že 25 z nich bolo zabitých.



Šéf diplomacie USA "zopakoval, že je potrebné zabezpečiť trvalý a udržateľný mier pre Izrael a región, a to aj prostredníctvom vytvorenia palestínskeho štátu", uviedol Miller. Predstavitelia podľa neho rokovali aj o dôležitosti prísunu väčšieho množstva humanitárnej pomoci pre ľudí v Gaze.