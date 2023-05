Blinken:Nevieme,či sú správy o údajnom útoku dronmi na Kremeľ pravdivé

Washington 3. mája (TASR) — Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu potvrdil, že zaregistroval správy o údajnom útoku ukrajinských dronov na Kremeľ, ich pravosť však nemôže potvrdiť.



"Jednoducho to nevieme," povedal Blinken novinárom podľa televízie CNN na podujatí organizovanom denníkom Washington Post. "Všetko, čo prichádza z Kremľa, by som bral s veľmi veľkou rezervou," dodal šéf americkej diplomacie.



"Uvidíme, aké budú fakty. Je ťažké to komentovať alebo špekulovať o tom bez toho, aby sme tieto fakty poznali," podotkol ďalej Blinken.



Ruské médiá v stredu informovali o útoku dvoch ukrajinských dronov, ktoré mali zasiahnuť Kremeľ, sídlo ruského prezidenta Vladimira Putina. Hovorca Kremľa túto operáciu označil za "plánovaný teroristický čin" a pokus o ohrozenie života Putina. Ďalej uviedol, že prezident je v bezpečí a pracuje podľa plánovaného harmonogramu. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v reakcii povedal, že Ukrajina nemá s útokom dronov na Kremeľ nič do činenia.