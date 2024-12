Blinken:Sýrski povstalci by si mali vziať poučenie z izolácie Talibanu

New York 19. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v stredu sýrskych povstalcov, ktorí zosadili režim prezidenta Bašára Asada, aby splnili svoje sľuby o inklúzii. Blinken pripomenul, že pre bývalých povstalcov zo Sýrie môže byť poučením izolácia afganského fundamentalistického hnutia Taliban, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP.



Islamistická Organizácia za oslobodenie Levanty - známa aj ako Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá má korene v sieti al-Káida a podporuje ju Turecko, - od svojich prvých vyhlásení po páde Asadovho režimu sľubuje ochranu národnostných i náboženských menšín v Sýrii.



"Aj Taliban pri preberaní moci v Afganistane prezentoval umiernenejšiu tvár, alebo sa o to aspoň pokúšal, a potom sa ukázala jeho pravá tvár. Výsledkom je, že zostáva vo svete veľmi izolovaný," povedal Blinken na zasadnutí Rady pre zahraničné vzťahy v New Yorku.



Po počiatočných ústupkoch Západu Taliban znovu zaviedol prísny výklad islamského práva, ktorý zahŕňa napr. aj zákaz štúdia žien a dievčat na stredných a vysokých školách.



Blinken povstalcom v Sýrii odkázal, že ak nechcú takú medzinárodnú izoláciu ako Taliban, musia "urobiť určité veci, aby krajinu posunuli vpred". Vyzval na vytvorenie "nesektárskej" vlády, ktorá bude chrániť menšiny a riešiť bezpečnostné problémy vrátane pokračovania boja proti skupine Islamský štát a odstránenia pretrvávajúcich zásob chemických zbraní.



Blinken uviedol, že HTS sa môže z Asadovho prípadu poučiť aj v tom, že sa bude snažiť dosiahnuť politické riešenie s inými skupinami. "Asadovo absolútne odmietanie zapojiť sa do akéhokoľvek politického procesu je jednou z vecí, ktoré spečatili jeho pád," vyhlásil Blinken.