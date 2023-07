Blinken:Washington vyvodí zodpovednosť voči čínskemu hackerskému útoku

Jakarta 14. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken povedal vysokopostavenému čínskemu diplomatovi Wang Imu, že Washington vyvodí zodpovednosť voči hackerom, ktorí sa údajne nabúrali do databáz amerických vládnych agentúr. Vo štvrtok to pre AFP povedal istý americký predstaviteľ, ktorý si prial zostať v anonymite, informuje TASR.



Spoločnosť Microsoft v stredu oznámila, že skupina hackerov z Číny získala prístup k účtom elektronickej pošty 25 amerických vládnych agentúr, píše CNN.



Blinken Wang Imu "jasne povedal, že akékoľvek činy, ktorých terčom je americká vláda, firmy či občania, sú veľmi znepokojujúce a (Washington) voči nim vyvodí zodpovednosť". Nemenovaný americký predstaviteľ však nespresnil, či Blinken priamo obvinil Peking zo účasti na hackerskom útoku.



Stretnutie Blinkena a Wang Iho v indonézskej Jakarte na rokovaniach Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) sa uskutočnilo menej ako mesiac po tom, čo šéf americkej diplomacie navštívil Peking. Agentúra AFP pripomína, že Spojeným štátom sa nepodarilo presvedčiť Čínu, aby obnovila komunikáciu medzi americkými a čínskymi ozbrojenými zložkami. Takýto krok je podľa USA kľúčový na to, aby sa situácia nezmenila na otvorený konflikt.



Podľa Blinkena USA aj Čína musia zaistiť "otvorené komunikačné kanály, a to i medzi armádami oboch krajín". Záležitosť zároveň označil za "naliehavú".