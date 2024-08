Blízki väznených Palestínčanov kritizovali podmienky vo väzniciach

Ramalláh 3. augusta (TASR) - Stovky Palestínčanov v sobotu v mestách Ramalláh a Nábulus na okupovanom Západnom brehu Jordánu protestovali proti zlému zaobchádzaniu s palestínskymi väzňami zadržiavanými v izraelských väzniciach. Tieto protesty boli reakciou na správy o ich zneužívaní a dokonca aj o mučení, informovala agentúra AFP.



Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorá na území Pásma Gazy vypukla v októbri 2023 po teroristickom vpáde palestínskych kománd na juh Izraela, boli v okupovanom Predjordánsku a v Izraeli zadržané tisíce Palestínčanov, uviedol tento týždeň Úrad OSN pre ľudské práva (OHCHR).



O ich zadržaní je väčšinou minimum informácií a je dôvodné podozrenie, že v niektorých prípadoch boli podrobení zaobchádzaniu, ktoré môže byť kvalifikované ako mučenie, uviedol OHCHR v správe.



V tejto situácii príbuzní väzňov žiadajú, aby boli informovaní o tom, kde sa ich blízki nachádzajú a aký je ich zdravotný stav a podmienky zadržiavania.



Podľa palestínskych zdrojov je v súčasnosti v izraelských väzniciach približne 9700 Palestínčanov, vrátane stoviek v tzv. administratívnej väzbe.



Mimovládne organizácie predpokladajú, že od 7. októbra 2023 sa počet zatknutí Palestínčanov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zdvojnásobil, doplnila AFP.



V správe OHCHR sa uvádza, že od útokov Hamasu zo 7. októbra boli tisíce Palestínčanov – vrátane zdravotníkov, pacientov, civilistov a zajatých bojovníkov – odvlečené z Pásma Gazy do Izraela, pričom boli "zvyčajne spútaní a so zaviazanými očami".



"Vo všeobecnosti boli zadržiavaní v tajnosti, bez uvedenia dôvodu na zadržanie, bez prístupu k právnikovi alebo účinného súdneho preskúmania," uvádza sa v tohtotýždňovej správe OHCHR.



Výpovede svedkov zahrnuté do spravy OHCHR naznačujú, že Izrael vystavoval väzňov napr. waterboardingu alebo na nich púšťal psov.



Izrael sa k správe OHCHR nevyjadril, ale predchádzajúce kritické správy odmietol s tým, že jeho väznice sa riadia medzinárodným právom.



Správa OSN bola zverejnená deň po tom, čo izraelská vojenská polícia vypočula izraelských vojakov zatknutých pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania zadržiavaného Palestínčana.