Blízko stredovej línie v Taiwanskom prielive plávala čínska flotila

Tchaj-pej 27. mája (TASR) - Tri čínske plavidlá vrátane lietadlovej lode Šan-tung v sobotu preplávali cez Taiwanský prieliv blízko stredovej línie. Oznámilo to taiwanské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



"Flotila troch lodí čínskej armády, ktorú viedla lietadlová loď Šan-tung, v sobotu okolo poludnia (miestneho času) preplávala cez Taiwanský prieliv západne od stredovej línie a mierila severne," uviedol rezort obrany vo vyhlásení.



Stredová línia je neoficiálna, ale kedysi do značnej miery dodržiavaná hranica, ktorá vedie stredom Taiwanského prielivu oddeľujúceho Taiwan a Čínu, pripomína AFP.



Taiwanská armáda flotilu "pozorne sledovala" a nariadila svojim hliadkovacím lietadlám a lodiam, aby podnikli "potrebné opatrenia", vyhlásilo ministerstvo. Dodalo tiež, že počas uplynulých 24 hodín prekročilo stredovú líniu aj osem čínskych stíhačiek.



Peking sa k vzniknutej situácii nijako nevyjadril.



Agentúra AFP upozorňuje, že lietadlová loď Šan-tung sa v apríli zúčastnila na čínskych vojenských cvičeniach v blízkosti Taiwanu.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia i napriek tomu, že má tento ostrov od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom úplnú administratívnu moc, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.



Čína tvrdí, že akýkoľvek krok Taiwanu smerom k vyhláseniu formálnej nezávislosti by vyvolal vojenskú reakciu.