Blízkovýchodné kvarteto je hlboko znepokojené nad násilím v Jeruzaleme

Washington 9. mája (TASR) - Členovia takzvaného blízkovýchodného kvarteta - Európska únia, Spojené štáty, Rusko a OSN - vyjadrili v sobotu hlboké znepokojenie v súvislosti s piatkovým izraelským policajným zásahom proti Palestínčanom pri mešite al-Aksá vo východnom Jeruzaleme, pri ktorom bolo zranených viac ako 200 ľudí. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Zástupcovia kvarteta vo svojom vyhlásení vyjadrujú "hlboké znepokojenie nad každodennými zrážkami a násilím vo východnom Jeruzaleme, najmä nad piatkovými stretmi medzi Palestínčanmi a izraelskými bezpečnostnými silami na Chrámovej hore".



"Sme znepokojení provokatívnymi vyhláseniami niektorých politických skupín, ako aj vypúšťaním rakiet a zápalných balónov z Gazy smerom k Izraelu a útokmi na palestínsku pôdu na Západnom brehu Jordánu," konštatuje sa vo vyhlásení.



Zástupcovia kvarteta s vážnymi obavami zaznamenali možné vysťahovanie palestínskych rodín z domovov, v ktorých žili po celé generácie ... a "vyjadrujú nesúhlas s jednostrannými krokmi, ktoré len vyostrujú už aj tak napätú atmosféru".



"Vyzývame izraelské úrady, aby boli zdržanlivé a aby sa vyhli opatreniam, ktoré by ešte viac vyhrotili situáciu počas tohto obdobia moslimských Svätých dní," cituje agentúra AFP z vyhlásenia blízkovýchodného kvarteta.



Násilie v Jeruzaleme napriek medzinárodným výzvam pokračovalo aj v sobotu. Ďalšie desiatky ľudí boli zranených, keď izraelská polícia použila vodné delá a strieľala gumovými projektilmi, aby rozohnala palestínskych demonštrantov v anektovanom východnom Jeruzaleme.



Blízkovýchodné kvarteto sa zaktivizovalo s nástupom amerického prezidenta Joe Bidena do funkcie začiatkom tohto roka, po tom ako upadlo do značnej nečinnosti počas vlády jeho predchodcu Donalda Trumpa, ktorého Palestínčania považovali za zaujatého voči Izraelu.