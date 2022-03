Blízky Putinov spojenec: Vojna na Ukrajine ide pomalšie, než sa čakalo

Londýn 14. marca (TASR) - Jeden z najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf ruskej Národnej gardy Viktor Zolotov povedal, že vojenská operácia Ruska na Ukrajine neprebieha tak rýchlo, ako Kremeľ chce. Je to doteraz najsilnejšie verejné priznanie Moskvy, že "veci" nejdú podľa plánu. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



Šéf Národnej gardy Zolotov sa v nedeľu prihovoril na bohoslužbe vedenej moskovským patriarchom Kirillom. Z pomalšieho postupu Ruska, než sa očakávalo, obvinil "krajne pravicové sily" na Ukrajine, ktoré sa podľa Zolotova skrývajú za civilistov. Toto obvinenie opakovane uviedlo už niekoľko predstaviteľov v Rusku.



Jeho výroky sú v rozpore s hodnotením ruského ministra obrany Sergeja Šojgua z piatka, ktorý Putinovi povedal, že na Ukrajine "ide všetko podľa plánu".



"Chcel by som povedať, že áno, nie všetko ide tak rýchlo, ako by sme si želali," uviedol Zolotov, ktorý bol v minulosti poverený zodpovednosťou za osobnú ochranu Putina. Zolotovove výroky boli zverejnené na webovej stránke Národnej gardy.



"... Ale smerujeme k svojmu cieľu krok za krokom a víťazstvo bude naše. Táto ikona bude chrániť ruskú armádu a urýchli naše víťazstvo," dodal Zolotov na bohoslužbe.



Spojené štáty a ich európski spojenci pokladajú Putinovu inváziu na Ukrajine za dobýjanie cudzieho územia v cárskom štýle, ktoré sa zatiaľ Rusku nedarí, pretože Moskva podcenila ochotu Ukrajincov stavať sa na odpor a odhodlanie Západu Rusko potrestať.



Zolotov je bezpečnostný predstaviteľ, ktorý bol kedysi šéfom Putinovej ochranky. Teraz riadi Národnú gardu, druh vnútornej vojenskej sily, ktorá zahŕňa poriadkovú políciu a ďalšie bezpečnostné zložky. Je podriadená priamo Putinovi a má sily vyslané na Ukrajine, píše Reuters.