Blízky spojenec mjanmarskej líderky Su Ťij podľahol leukémii

Rangún 7. októbra (TASR) - Niekoľko dní po prepustení z väzby zomrel v pondelok blízky spojenec mjamarskej líderky Aun Schan Su Ťij a politický väzeň Zaw Mjint Maung (72), ktorý podľahol leukémii, informovala agentúra AFP, uvádza TASR.



Zaw Mjint Maung bol dlhoročným členom Národnej ligy za demokraciu (NLD) vedenej Su Ťij. Podobne ako mnohí predstavitelia NLD bol aj Maung zadržaný po poslednom vojenskom prevrate v roku 2021 a bol uväznený za korupciu. Nedávno bol z väzenia prepustený zo zdravotných dôvodov.



Vedenie NLD v pondelok vyjadrilo ľútosť nad jeho smrťou a poznamenalo, že k tomu došlo v situácii, ktorá je pre hnutie mimoriadne náročná. "Musíme ísť k demokracii s vodcami, ktorých máme," konštatuje sa vo vyhlásení.



NLD totiž niekoľko mesiacov po vojenskom prevrate prišlo o Njana Wina, ktorý bol dlhé roky hovorcom NLD a dôverníkom Su Ťij. Njan Win zomrel vo väzenskej nemocnici po tom, ako sa vo väznici nakazil chorobou COVID-19. V roku 2022 zasa junta popravila jedného z poslancov, čo bol prvý takýto prípad po desaťročiach.



V marci minulého roka junta rozpustila NLD, pretože sa znovu nezaregistrovala podľa nového prísneho volebného zákona. NLD tak prišla o možnosť zapojiť sa do volieb, ktoré by sa mali konať v roku 2025.



Su Ťij (78) si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za rôzne obvinenia - od korupcie až po nerešpektovanie obmedzení počas pandémie vyvolanej chorobou COVID-19.



V roku 2015 vyhrala jej NLD prvé demokratické voľby v Mjanmarsku po 25 rokoch. Pri prevrate v roku 2021 ju však armáda zadržala, odsúdila a uväznila. Vo väzení má zdravotné problémy.



Táto nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1991 bola kedysi oslavovaná ako pilier ľudských práv. V roku 2017 však upadla do nemilosti svojich zahraničných podporovateľov, podľa ktorých nekonala, aby armáde v Mjanmarsku zabránila v prenasledovaní príslušníkov prevažne moslimskej menšiny Rohingov. Tento zásah je predmetom vyšetrovania OSN pre podozrenie z genocídy.



Organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že jej súdny proces za zatvorenými dverami mal za cieľ len vytlačiť Su Ťij z politickej scény.



Talianske médiá minulý mesiac informovali, že pápež František ponúkol Su Ťij útočisko na území Vatikánu.