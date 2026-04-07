< sekcia Zahraničie
Blízky východ sa pripravuje na vypršanie Trumpovho ultimáta
Irán má podľa Trumpa čas do utorka do 20.00 h východoamerického času (streda 02.00 h SELČ), aby vyhovel požiadavkám USA.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kuvajt 7. apríla (TASR) - Kuvajt a Bahrajn v utorok vydali varovania, aby sa tamojší obyvatelia zdržiavali doma a nevychádzali von. Krajiny tak reagujú na blížiace sa vypršanie ultimáta, ktoré dal americký prezident Donald Trump Iránu na uzavretie dohody a otvorenie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a stanice Sky News.
Irán má podľa Trumpa čas do utorka do 20.00 h východoamerického času (streda 02.00 h SELČ), aby vyhovel požiadavkám USA. V opačnom prípade pohrozil Trump rozpútaním „pekla“. Svoju hrozbu zopakoval aj v utorok.
Kuvajt v reakcii na tieto vyhlásenia vyzval svojich obyvateľov, aby od polnoci miestneho času až do stredy rána nevychádzali von. Podľa hovorcu ministerstva vnútra ide o preventívne opatrenia.
„Rezort vnútra informuje občanov a obyvateľov, že je nevyhnutné zostať doma a vyhnúť sa vychádzaniu von, pokiaľ to nie je absolútne naliehavé, a to od polnoci do 06.00 h ráno v stredu 8. apríla (miestneho času),“ uviedol rezort na platforme X.
Americké veľvyslanectvo v Manáme predtým nariadilo všetkým svojim vládnym zamestnancom v Bahrajne, aby sa ukryli. „Pokiaľ je to možné, zostaňte v bezpečnej budove a držte sa ďalej od okien... Odporúčame všetkým Američanom v Bahrajne, aby urobili to isté až do ďalšieho oznámenia,“ dodalo veľvyslanectvo.
Bahrajn tiež oznámil, že prevádzka v hlavnom prístave krajiny bude približne v rovnakom čase pozastavená.
Sky News dodáva, že Nemecko a Holandsko vyzvali svojich obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v Spojených arabských emirátoch, aby krajinu opustili, ak tak môžu urobiť.
