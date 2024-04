Blízky východ:Aerolínie po iránskom útoku na Izrael obnovujú prevádzku

Dubaj/Teherán 14. apríla (TASR) — Veľké letecké spoločnosti v krajinách Blízkeho východu v nedeľu oznámili, že po nočnom iránskom raketovom a dronovom útoku na Izrael postupne obnovia normálnu prevádzku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Letecká spoločnosť Emirates, ktorá z dôvodu dočasného uzavretia vzdušného priestoru v regióne zrušila niektoré zo svojich letov a iné presunula, od nedeľňajšieho popoludnia podľa obnovila plánované lety do a z Jordánska, Libanonu a Iraku.



Spoločnosť Qatar Airways obnovila lety do Ammánu, Bejrútu a Bagdadu, uviedla v príspevku na sieti X. Etihad Airways, letecký dopravca emirátu Abú Zabí, v pondelok obnoví pravidelnú osobnú a nákladnú dopravu medzi Abú Zabí a Tel Avivom, Ammánom a Bejrútom.



Spoločnosť flydubai pôsobiaca v Spojených arabských emirátoch vo vyhlásení upozornila, že niektoré jej lety sú ovplyvnené dočasným uzavretím vzdušného priestoru viacerých krajín v regióne.



Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v nedeľu oznámila, že do pondelka pozastavila svoje lety do a z izraelského Tel Avivu, jordánskeho Ammánu a irackého Arbílu. Už v piatok rozhodla o pozastavení letov do a z Bejrútu a Teheránu najmenej do 18. apríla.



Jordánsko, Irak a Libanon v nedeľu ráno oznámili, že po nočných útokoch znovu otvorili svoj vzdušný priestor.



Iránska agentúra ISNA oznámila, že do pondelka 6.00 h miestneho času (04.30 h SELČ) zostávajú zatvorené letiská v Teheráne, Tabríze, Kermánšáhu, Ahváze, Isfaháne a Širáze.