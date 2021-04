Bridlica s rytinami z Bretónska je zrejme najstaršou 3D mapou v Európe

Brest 8. apríla (TASR) - Kamenná doska z doby bronzovej, ktorá sa našla v roku 1900 v západnom Francúzsku, je podľa štúdie zverejnenej tento týždeň zrejme najstaršou reliéfnou mapou územia v Európe.



Predmet datovaný do obdobia pred 4000 rokmi je známy aj ako doska Saint-Bélec. Vyryté sú do nej obrazce a značky, ktoré predstavujú časť oblasti Čiernych hôr v západofrancúzskom Bretónsku, uviedol Yvan Pailler, archeológ a jeden z autorov štúdie publikovanej v Bulletine francúzskej prehistorickej spoločnosti.



"V súčasnosti je to najstaršia reliéfna mapa územia v Európe," uviedol archeológ s tým, že mapa predstavuje údolie rieky Odet. Poznamenal, že doteraz boli známe mapy dedín alebo osád, ale nijaký plán územia.



Dodal, že "rezby do kameňa sú na prvý pohľad nepochopiteľné, ale pri podrobnejšom skúmaní je možné vybadať, ako sú motívy usporiadané a štruktúrované a ako sú navzájom prepojené čiarami".



Blok z modrošedej bridlice má rozmery 2,2 x 1,5 metra, hrúbku 16 centimetrov a váži asi tonu. Túto unikátnu dosku objavil v roku 1900 na pohrebisku v kraji Finistere archeológ Paul du Chatellier, ktorý ju uskladnil v jednej zo svojich usadlostí, kde zostala zabudnutá. Vedci začali kamenný blok skúmať až v roku 2017.



Na doske sa opakujú rôzne motívy - rovné i zakrivené čiary, štvorce, kruhy, ovály, hruškovité vzory -, ktoré zrejme predstavujú územie dlhé asi 30 kilometrov a široké 21 kilometrov. Vedci sa domnievajú, že ide o mapu "územia silne hierarchizovaného politického celku".



"Keby sme dokázali dešifrovať, čo tieto symboly znamenajú, vedeli by sme presne, čo mapa predstavuje," vysvetlil Paillier s tým, že doska vyvoláva ešte veľa otázok, informovala agentúra AFP.