Blok CDU/CSU a sociálni demokrati sa dohodli na vzniku koaličnej vlády

Berlín 9. apríla (TASR) - Blok nemeckých kresťanských strán CDU/CSU sa so sociálnymi demokratmi (SPD) dohodol na vytvorení koaličnej vlády. Informovala o tom v stredu agentúra AP. Koaličnú zmluvu sa podľa zaslaných pozvánok chystajú predstaviť na spoločnej tlačovej konferencii v Berlíne o 15.00 h, píše TASR.



Koaličné rokovania začali niekoľko týždňov po predčasných voľbách z 23. februára, v ktorých zvíťazil blok CDU/CSU so ziskom 28,5 percenta hlasov. SPD zaznamenala najhorší povojnový výsledok so ziskom 16,4 percenta hlasov. Tým sa prepadla až na tretie miesto za Alternatívu pre Nemecko (AfD), ktorú podporilo 20,8 percenta voličov a v percentuálnom vyjadrení si zdvojnásobila voličskú podporu. S AfD však ostatné parlamentné strany odmietajú spolupracovať, označujúc ju za krajnú pravicu a hrozbu pre demokraciu.



Hlavnými spornými bodmi v koaličných rozhovoroch medzi CDU/CSU a SPD boli fiškálna a migračná politika. Kresťanskí demokrati presadzovali program znižovania daní pre podniky a redukciu sociálnych dávok pre nezamestnaných a tiež migrantov spolu s tvrdšími zásahmi na hraniciach. SPD sa v tejto oblasti migrácie prikláňala k umiernenejšej politike, pričom požadovala vyššie dane pre ľudí s najvyššími príjmami.



Konečnú dohodu budú musieť schváliť delegáti straníckeho zjazdu CDU a väčšina z približne 350.000 členov SPD.



Šéf kresťanských demokratov a zrejme budúci spolkový kancelár Friedrich Merz si želal vytvorenie novej vlády do veľkonočných sviatkov. Do funkcie by ho mohol parlament potvrdiť možno už začiatkom mája, napísala AP.



Na stredajšej tlačovej konferencii by sa podľa agentúry DPA mal Merz objaviť spolu so spolupredsedom SPD Larsom Klingbeilom a bavorským premiérom Markusom Söderom, predsedom bavorskej CSU.



DPA medzitým s odvolaním sa nemenované zdroje napísala, že podľa podmienok zatiaľ neverejnej koaličnej zmluvy bude ministerstvo zahraničných vecí pridelené strane CDU, ktorá by tak mala tento rezort pod kontrolou prvýkrát za takmer 60 rokov. CDU/CSU bude mať údajne aj ministerstvo vnútra, zatiaľ čo SPD získa ministerstvá financií aj obrany.



Dohoda na koaličnej vláde v Berlíne prichádza v čase hlbokej ekonomickej neistoty v Nemecku i Európe po tom, ako americký prezident Donald Trump minulý týždeň uvalil na dovoz z EÚ 20-percentné clo. To by mohlo mimoriadne tvrdo zasiahnuť nemecké hospodárstvo, ktoré je orientované na vývoz, napísal magazín Politico.