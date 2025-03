Blok CDU/CSU začne v piatok ďalšie kolo koaličných rokovaní s SPD

Berlín 26. marca (TASR) - Hlavní vyjednávači z kresťanskodemokratického bloku CDU/CSU Friedricha Merza a stredoľaví sociálni demokrati SPD obnovia v piatok rozhovory o zostavení novej nemeckej vlády. Zmienené tri strany to oznámili v stredu v spoločnom vyhlásení, informuje TASR podľa agentúry DPA.



„Čaká nás ťažká práca, v ktorej však pokračujeme konštruktívnym spôsobom,“ uviedli v spoločnom vyhlásení. Zdôraznili potrebu vytvorenia životaschopnej koalície, ktorá prispeje k stabilite, hospodárskej obnove a spoločenskej súdržnosti krajiny.



DPA približuje, že ich piatkové rokovania budú vychádzať z výsledkov 16 pracovných skupín, ktoré rokovali od 13. marca o hlavných otázkach vznikajúcej koalície.



Skupinu tzv. hlavných vyjednávačov tvorí 19 zástupcov Kresťanskodemokratickej únie (CDU), jej sesterskej bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) dosluhujúceho kancelára Olafa Scholza.



V piatok sa k nim pripoja líder CDU a pravdepodobne budúci kancelár Friedrich Merz, líder CSU Markus Söder a spolupredsedovia SPD Lars Klingbeil a Saskia Eskenová. Rozhovory sú plánované v centrálach jednotlivých strán v Berlíne. Blok CDU/CSU a SPD chce uzavrieť koaličnú dohodu do veľkonočných sviatkov.



V predčasných voľbách z 23. februára v Nemecku zvíťazil blok CDU/CSU so ziskom 28,5 percenta hlasov. SPD zaznamenala najhorší povojnový výsledok so ziskom 16,4 percenta hlasov. Tým sa prepadla až na tretie miesto za pravicovo populistickú Alternatívu pre Nemecko (AfD), ktorú podporilo 20,8 percenta voličov a v percentuálnom vyjadrení si zdvojnásobila voličskú podporu. S AfD však ostatné parlamentné strany odmietajú spolupracovať.