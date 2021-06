Blok krajín južnej Afriky vyšle vojakov do Mozambiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Maputo 23. júna (TASR) - Krajiny južnej Afriky sa v stredu dohodli na vyslaní vojenských síl do Mozambiku, kde pomôžu potlačiť krvavé povstanie džihádistov, ktorí na severe tohto štátu spôsobujú spúšť. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Zoskupenie krajín s názvom Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC) schválilo vyslanie "", uviedla výkonná tajomníčka zoskupenia Stergomena Taxová na konci jednodňového summitu, ktorý sa konal v mozambickom hlavnom meste Maputo.Taxová neposkytla podrobnosti o veľkosti týchto síl ani o časovom pláne ich vyslania.Tento rok už skôr unikol na verejnosť dokument, ktorý odporúčal vyslanie približne 3000 vojakov do mozambickej provincie Cabo Delgado, kde povstalci obsadili mestá a dediny. To donútilo státisíce ľudí ujsť zo svojich domovov.Násilie na severe Mozambiku, bohatom na zemný plyn, sa od vypuknutia koncom roka 2017 vystupňovalo a sú obavy, že sa rozšíri do susedných krajín.Militanti napojení na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) spustili 24. marca koordinované útoky v meste Palma na severe krajiny – plienili tam budovy a vraždili obyvateľov, pričom tisíce ich ušli do okolitých lesov.Tento útok predstavoval začiatok eskalácie násilia a viedol k úteku z domovov až okolo 800.000 ľudí, oznámila OSN. Násilnosti si vyžiadali vyše 2800 ľudských životov, z nich polovicu tvorili civilisti.Na rozhovoroch v Mapute sa zúčastnili lídri Botswany, Konžskej demokratickej republiky (KDR), Eswatini (bývalého Svazijska), Malawi, Mozambiku, Juhoafrickej republiky (JAR), Tanzánie a Zimbabwe.