Blok rozvojových ekonomík BRICS pozval do radov šesť nových krajín

Johannesburg 24. augusta (TASR) - Blok rozvojových ekonomík BRICS vo štvrtok pozval do svojich radov šesť nových krajín. Ide o Argentínu, Egypt, Etiópiu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty (SAE), informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Šestica nových členov by sa mala k zoskupeniu BRICS pridať 1. januára 2024. Na summite BRICS v Johannesburgu to oznámil prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa, ktorého krajina aktuálne bloku predsedá.



BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, JAR), voľne definovaná skupina rozvíjajúcich sa ekonomík, ktorá sa považuje za protiváhu voči západnej hospodárskej nadvláde, už skôr naznačila, že je otvorená svojmu rozšíreniu.



Predstavitelia týchto piatich krajín s týmto krokom súhlasili na summite BRICS, ktorý sa konal 22. – 24. augusta v juhoafrickom meste Johannesburg.



Je to už druhýkrát, čo sa BRICS rozhodol rozšíriť svoju členskú základňu. BRICS predstavuje približne 40 percent svetovej populácie a podieľa sa viac ako štvrtinou na celosvetovom HDP.



Ruský prezident Vladimir Putin na summit nepricestoval po tom, ako naňho Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci vydal zatykač za nezákonné deportácie detí z Ukrajiny. Na summite sa zúčastnil iba virtuálne, zatiaľ čo Moskvu priamo zastupoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. JAR je signatárom zmluvy o zriadení ICC.



Afrika sa stala novým diplomatickým bojiskom, na ktorom Západ, Rusko a Čína súperia o vplyv v podmienkach zvýšenej konkurencie o nerastné suroviny a medzinárodných rozporov vyvolaných vojnou na Ukrajine.